Прививка от коронавируса в Челябинской области: график работы пунктов вакцинации 6, 7 и 8 августа

Перед прививкой вам обязательно измерят температуру и сатурацию Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжается бесплатная вакцинная от коронавируса для всех желающих. Сделать прививку можно даже в выходные. Рассказываем, как будут работать пункты вакцинации 6, 7 и 8 августа.

Всего в Челябинскую область на сегодняшний день поступило в общей сложности 646 830 доз вакцины «Спутник V». Уже поставили прививку от коронавируса 519 609 человек, и вакцинация в выходные будет продолжена.

Как сообщили в региональном Минздраве, пациентов в мобильных пунктах перед прививкой осмотрит медработник. Он измерит давление, температуру и сатурацию и предложит заполнить анкету и согласие. Это нужно для внесения данных о прививке в федеральный реестр.

— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — добавили в региональном министерстве здравоохранения Челябинской области.

Мы собрали график работы пунктов вакцинации в Челябинской области в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

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