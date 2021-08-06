В управление СК по Челябинской области назначили нового руководителя

Петр Решетников. Фото: Уральское СУ СКР на транспорте

Управление Следственного комитета по Челябинской области возглавит 52-летний генерал-лейтенант Петр Решетников. Информацию об этом подтвердили корреспонденту «Комсомолки» в самом ведомстве.

— Руководитель Следственного Управления приступил к исполнению служебных обязанностей, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Петр Решетников родом из Свердловской области. До назначения на должность он возглавлял Уральское СУ СКР на транспорте, которые было ликвидировано в июле.

Отметим, что Следственный комитет по Челябинской области ранее возглавлял Денис Чернятьев. Он покинул его свой пост в 2019 году, а исполняющим обязанности стал его зам Степан Шульга. Позже эту должность занял Константин Мирошниченко.

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