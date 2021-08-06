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Общество6 августа 2021 16:33

В Челябинскую область с рабочим визитом прибыл Владимир Путин

Прямая онлайн-трансляция с места событий, 6 августа 2021 г.
Авторы (2):
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
Ольга ЩАПИНА
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Владимир Путин в Челябинской области. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в Челябинской области. Фото: kremlin.ru

Сегодня вечером, 6 августа, в аэропорту Магнитогорска приземлился самолет президента России Владимира Путина. Он решил лично осмотреть пострадавшие от лесных пожаров районы. Кроме того, глава государства встретится с губернатором Алексеем Текслером и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия в регионах России. Рассказываем в режиме онлайн-трансляции о рабочем визите Владимира Путина в Челябинскую область.

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