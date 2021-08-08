Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 августа 2021: где нашли поддельные сертификаты, кто потерял ПЦР-тест и как будут учиться школьники

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. В регион привезли новую партию вакцины, но некоторые южноуральцы предпочитают идти на преступление и приобретают поддельные документами о прививке. Тем временем власти заявили о планах вакцинировать педагогов и сообщили, собираются ли в новом учебном году закрывать школы на карантин. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 августа.

Новые антирекорды по количеству заболевших и умерших

В Челябинской области 5 августа зарегистрировали самое большое количество умерших за все время с начала эпидемии коронавируса. За день от ковидной пневмонии скончался 21 человек.

График: коронавирус74.рф

Продолжают обновляться и антирекорды по количеству выявленных за день случаев болезни. 8 августа таких случаев обнаружили 360.

Дистанционное обучение и вакцинация учителей

Несмотря на растущую заболеваемость и распространение более заразного штамма дельта, власти Челябинской области не собираются в грядущем учебном году переводить школьников на удаленное обучение. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

— Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать четко, в надежном, плановом режиме, — заявил он.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов сообщил, что от коронавируса попытаются защитить хотя бы учителей. По его словам, в регионе нужно усилить темпы вакцинации среди педагогов.

Привезли новую вакцину

В Челябинскую область доставили более 68 тыс. доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V»). Препарат отправят во все прививочные пункты региона. Кроме того в регион доставили почти 18 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Ей воспользоваться смогут не все.

В регион еженедельно доставляют дополнительные партии вакцины Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Новая вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации либо вакцинации людей младше 60 лет, которые уже перенесли ковидную инфекцию, — рассказала заместитель главврача по поликлиническим вопросам ОКБ №2 Анна Авладеева.

Подделывают сертификаты

Вакцинироваться готовы не все жители Челябинской области. Некоторые даже прибегают к преступным методам, чтобы не идти на прививку. В Троицке полицейские обнаружили 40 случаев подделки электронных сертификатов о вакцинации. Ложные данные передавали на единый портал госуслуг. Сейчас полицейские выясняют, кто именно этим занимался.

А в Магнитогорске под суд отправили 36-летнего иностранца. Мужчина пытался получить в России вид на жительство и использовал для этого поддельную справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Потеряли результаты теста на коронавирус

Житель Челябинска никаких документов не подделывал, но все равно оказался в сложной ситуации. Мужчина больше десяти дней просидел дома с высокой температурой, добиваясь от врачей постановки диагноза. Результаты сданного им ПЦР-теста потеряли. В больнице, однако, утверждают, что в лечении горожанину не отказывали: к нему отправляли «неотложку» и выдали схемы лечения.

От коронавируса умер владелец «Полигона»

Среди скончавшихся от коронавируса за последние дни — известный предприниматель, владелец челябинского специального учебного центра «Полигон» Александр Петров. «Полигон» — это комплекс полузакрытых тиров и стрелковых галерей, расположенных на бывшем полигоне ЧТЗ.

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