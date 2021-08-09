200 южноуральских яхтсменов примут участие в первом Кубке губернатора по парусному спорту

14-15 августа на озере Увильды состоится первый Кубок губернатора по парусному спорту. Приглашаются зрители из Челябинска и области. Соревнования состоятся в акватории яхт-клуба «Мираж» на озере Увильды.

Соревнования имеют совместный формат:

• 14 августа любительская парусная регата для взрослых;

• 14-15 августа гонки флота в детских классах яхт.

Число участников в регатах обоих форматов — более 200 человек. Заявились спортсмены из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска. Регата среди взрослых без ограничений по возрасту. В детских соревнованиях участвуют спортсмены от 12 до 16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет».

Приглашаем интересующихся парусным спортом активно поболеть за участников, насладиться красотой природы и восхитительным зрелищем парусных гонок. Для этого можно прибыть в период с 11 до 16 часов 14 и/или 15 августа в яхт-клуб «Мираж», Аргаяшский район, на берегу озера Увильды, в 3 км от турбазы «Красный камень».

Кубок губернатора по этому виду спорта состоится впервые, но организаторы планируют проводить его ежегодно — с целью развития туризма, пропаганды спорта и здорового образа жизни, привлечения внимания общественности к данному виду спорта.

— Яхтинг, несмотря на стереотипы, может быть вполне доступным и недорогим увлечением, — говорит Елена Нарделли, директор по развитию яхт-клуба «Мираж». — И мы хотим рассказать об этих возможностях. А наблюдать парусные регаты — это отдельный вид удовольствия. Именно с этого и предлагаем начать челябинцам, которые присоединятся к числу зрителей.

Организаторы:

• федерация парусного спорта Челябинской области,

• региональное Министерство по физической культуре и спорту,

• яхт-клуб «Мираж», который имеет 35-летнюю историю развития и состоит из сотни энтузиастов.

Генеральный информационный партнер

Медиагруппа «Комсомольская правда — Челябинск», в состав которой входит сайт kp.ru, радио «Комсомольская правда», любимое старшим поколением печатное издание газеты «Комсомольская правда», а также новое глянцевое издание «КП-авиа».

Первый Кубок губернатора по парусному спорту:

— 14 и 15 августа;

— с 11:00 до 16:00;

— оз. Увильды, яхт-клуб «Мираж» (3 км от турбазы «Красный камень»);

— расстояние от Аргаяша — 30 км, от Челябинска — 80 км, от Екатеринбурга — 170 км.

Для зрителей вход свободный.