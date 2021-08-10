В центре Челябинска продают здание 19 века за 70 млн рублей

Дом Бусыгина, по некоторым оценкам, является самым старым полукаменным 2-этажным зданием в городе. Фото: Авито

Рядом с Кировкой в Челябинске продают двухэтажный памятник архитектуры 19 века — дом купца Бусыгина. В объявлении на Avito называют цену — 980 кв. метров за 70 млн рублей. Сейчас в здании находятся антикварный и книжный магазины, чайная, турагентство, шахматная школа — порядка 16 организаций. Дом Бусыгина, по некоторым оценкам, может являться самым старым полукаменным двухэтажным зданием в Челябинске. Как рассказал координатор группы градозащитников «Архистраж», краевед Юрий Латышев, большая часть объектов культурного наследия находится в частных руках, но это не приносит пользу самим зданиям.

— Такие здания продаются с обременением. Владелец дома обязан содержать объект культурного наследия в должном состоянии, он не имеет права изменять внешний вид, а ремонт должен проводиться после согласования с Госкомитетом по охране объектов культурного наследия, — пояснил Юрий Латышев.

Март 1970 года. Фото: В. Гайдаш. Фото: из фонда фотографий и негативов Государственного исторического музея Южного Урала

Латышев добавил, что практически все исторические дома в Челябинске находятся в частных руках еще с 90-х годов: они получены в собственность либо самозахватом, либо объектом культурного наследия признаются уже после покупки.

— То, что исторические дома в частных руках, еще ни о чем не говорит. Случаи, когда они поддерживаются в должном состоянии, редки. Вот, например, Дом Осипова в Троицке — там собственник старается. Но, повторюсь, это исключение из правил, — говорит Юрий Латышев. — Все дело в посыле местных властей. И региональные власти, и городские на данный момент старательно избегают тем, связанных с сохранением объектов культурного наследия. Естественно, что это транслируется и бизнесу.

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