Как отметят День физкультурника-2021 в Челябинске: тхэквондо у театра, гиревики на остановках, ушу на Кировке

День физкультурника-2021 в Челябинске пройдет в формате уличного флэшмоба. Фото администрация Челябинска.

Пешеходные переходы, остановки, главная площадь города, пешеходная Кировка, парковка у дворца спорта «Юность», Краеведческий музей, Театр оперы и балета… В этих точках Челябинска уже 12 августа начнут отмечать традиционный День физкультурника . Этот праздник официально празднуют во вторую субботу августа, но в администрации города решили начать заранее, подготовив необычный формат. Прежде День физкультурника массово отмечался либо на стадионе им. Елесиной, либо на площадках Парка Гагарина. Но в этом году из-за известных ограничений праздник решили видоизменить. Челябинские спортсмены покажут свои навыки, умения, мастерство и таланты на городских улицах.

На несколько часов свои тренировки атлеты перенесли на непривычные городские локации: пешеходные переходы, остановки, главную пешеходную улицу города, парковку у дворца спорта «Юность»… Организаторы акции — Управление по физической культуре и спорту Администрации Челябинска. Цель — привлечь внимание к спортсменам Челябинска перед их главным праздником, а также напомнить всем жителям города о занятиях спортом и важности здорового образа жизни.

— Пользуясь случаем, хочу поздравить всех, кто причастен к сфере физической культуры и спорта с наступающим профессиональным праздником! Мы гордимся нашими спортсменами, работой тренеров. Ваш спортивный характер, профессионализм позволяет ежегодно показывать высокие результаты на мировой арене. Вы доказали, что Челябинск не намерен стоять на месте, довольствуясь тем, что уже создано. Уверен, что при таком подходе наш город станет еще спортивнее, и мы, его жители, будем полны сил решать любые задачи, — поздравил спортсменов, всех, кто причастен с физической культуре и спорту начальник городского спортуправления Максим Клещевников.

Завтра, в четверг 12 августа в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) в передаче «Овертайм» Максим Клещевников расскажет о развитии детского, юношеского, профессионального спорта, физической культуры в столице Южного Урала, итогах Олимпиады-2020 в Токио, новых спортивных объектах Челябинска, и поздравит всех с наступающим Днем физкультурника.

Руководитель горспортуправления Челябинска Максим Клещевников в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске).

СПРАВКА «КП»

Сегодня в Челябинске работают 48 спортивных школ, в которых занимаются более 30 000 детей, бесплатные секции на уличных площадках работают во всех семи районах города.

Маршрут акции ко Дню физкультурника в Челябинск (12 августа)

11:40 Старт акции — пл. Революции.

11:50 Пешеходный переход на пл. Революции (фехтование)

12:00 Автобусная остановка на пл. Революции в сторону публичной библиотеки (гиревой спорт, спортивная гимнастика)

12:15 Кировка (ушу)

12:30 Театр оперы и балета им. Глинки (тхэквондо)

12:45 Краеведческий музей (художественная гимнастика)

13:00 ДС «Юность» (мотоспорт)

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