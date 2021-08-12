В память о школьнике, спасшем из ледяной воды ценой собственной жизни двоих детей, открыли мемориал в Копейске

Фото: Следственный комитет РФ

Мемориал в память о Дмитрии Новоселове открыли сегодня, 12 августа, на месте захоронения мальчика по поручению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На открытие пришли отец героя Александр Новоселов, представитель Следственного комитета Василий Лопатин, руководитель СК РФ по Челябинской области Петр Решетников, воспитанники «Юнармия», одноклассники Димы.

Трагическая история произошла 24 мая 2019 года. 13-летний Дмитрий Новоселов утонул, спасая двух мальчиков из затопленной шахты. Дети остались живы, а у него не хватило сил выбраться.

На бесхозный карьер в Копейске приехали мальчишки, сухой грунт осыпался с края и четверо пацанов упали в воду. Дима, ученик школы № 48 и воспитанник «Юнармии», и еще одна девочка услышали крик и ринулись в воду. Выбраться удалось всем, кроме Димы. Героя искали трое суток. Похоронили Диму на Копейском кладбище, рядом с Аллеей Героев. Отец Димы обратился к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой установить мемориал на месте захоронения.

Указом Президента России Дмитрий Новоселов посмертно награжден медалью «За спасение погибавших», его отцу вручили медаль «Доблесть и отвага».

В память о героическом поступке Дмитрия решено ежегодно проводить спортивный турнир по рукопашному бою.

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Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

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