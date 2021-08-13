Питательная среда: как Челябинская область поддерживает и взращивает таланты

Фото на память: Елена Шмелева, Алексей Текслер и Герард Исмагилов. Фото: gubernator74.ru

Ученик 10-го класса 31-го физико-математического лицея Герард Исмагилов разрабатывает глубоководный аппарат с видеокамерой для обнаружения коррозии металла на сетях газо- и нефтедобывающих систем. Проект актуальный, ведь нити трубопроводов пролегают по дну морей и океанов.

ПО ОПЫТУ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

— Я победил в проекте всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы-2020» в направлении «Освоение Арктики и Мирового океана». «Курчатов-центр» поддерживает конкурс, являясь оператором проекта, — говорит Герард.

О проекте Герард рассказал члену Совета при Президенте РФ по образованию и науки Елене Шмелевой. На этой неделе Елена Владимировна работала в Челябинске. Вместе с губернатором Алексеем Текслером она посетила уникальные образовательные организации Южного Урала.

В том числе — лицей-интернат для одаренных детей, на базе которого год назад открылся региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Курчатов-центр». Он работает с учетом опыта фонда «Талант и Успех» ОЦ «Сириус». Ученики 5 — 11-х классов в «Курчатове» занимаются бесплатно по разным направлениям — от физики, химии и биологии до шахмат, конькобежного спорта и хореографии.

Лаборатория "Курчатов-центра" оснащена передовым оборудованием. Фото: gubernator74.ru

КОЛЛАБОРАЦИЯ НАУЧНЫХ СИЛ

Елене Шмелевой губернатор презентовал проект межвузовского кампуса, который планируется построить в Челябинске. Научно-образовательное учреждение мирового уровня объединит усилия сильнейших вузов региона: без такого союза сегодня трудно представить себе будущее науки, экономики, промышленности.

Губернатор презентовал проект уникального межвузовского кампуса мирового уровня. Фото: gubernator74.ru

— Для нас это новый образовательный центр притяжения, образование будущего, новые перспективы развития региона. Все наши вузы подписали соглашения о взаимодействии; формируются единые образовательная среда и пространство, — сказал губернатор.

Проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры площадью 126,1 тыс. кв. м. Предполагается создать около 5 тыс. мест для учебы, работы, проживания студентов, научно-педагогических работников, ученых. Выбраны приоритеты — экологическое направление, фундаментальная наука, медицина.

Предварительный объем средств — 9,3 млрд руб. В том числе, предполагаемое софинансирование из федерального бюджета — 60%; средства региона и внебюджетные источники — 40%.

— Кампус, и научно-образовательный центр, работающий по модели «Сириуса», и сильные педагоги, и губернатор, который поддерживает всю эту сеть, реализуют социально-экономические проекты важные для региона. В области создается насыщенная профессиональная среду, — сказала Шмелева.

О ТВОРЧЕСТВЕ, О МУЗЫКЕ, О СЛАВЕ

В сентябре на ул. Ворошилова откроется после ремонта здание детской филармонии. Уникальный проект, аналогов которому нет в России, будет работать под крылом областной филармонии.

Возрождение центра детского творчества принадлежит губернатору. Работы он держал на личном контроле, посещал стройплощадку.

Здание выросло по площади на 2 тыс. кв. м. На его реконструкцию и оснащение из областного бюджета выделено более 400 млн руб.

Глава региона лично договаривался с мэтрами музыки Юрием Башметом, Игорем Бутманом, Денисом Мацуевым о создании в филармонии Школы исполнительского мастерства.

Заниматься в детской филармонии будут ученики и выпускники музыкальных школ и детских школ искусства. Обучение рассчитано на три года. По результатам прослушиваний набрано около 150 детей.

— Мы вырастим смену для наших взрослых филармонических коллективов, — говорит директор филармонии Татьяна Денисова.

В Челябинске решением губернатора возрождена детская филармония. Она открывается в сентябре. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Самое главное сегодня — наши дети, наше будущее. Тот же кампус — интегратор образования, науки, городской среды, возможность вовлекать в эту работу школьников. Во всей этой работе важен учитель. Поэтому нужно давать дополнительную возможность преподавателям становиться более профессиональными. Среда «Сириуса» позволяет это делать.

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