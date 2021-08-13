Готовятся к выходу в рейс: когда челябинцы поедут на новых трамваях

Вагоны готовят к выходу на маршруты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В трамвайном депо № 1 Челябинска готовятся к выходу на линию новые вагоны. Сейчас их восемь, до конца месяца поступят еще два. До новогодних праздников город получит еще 20 трамваев. Крупное приобретение современного электрического транспорта стало возможным благодаря решению губернатора Алексея Текслера о комплексной модернизации системы городского общественного транспорта. Из областного бюджета на покупку выделено более миллиарда рублей. Такого события в нашем городе не было более 30 лет.

В салоне просторно и комфортно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы начали масштабную транспортную реформу. В первую очередь в наших крупных городах. Начинаем массированно обновлять подвижной состав, с упором на экологичность транспорта, — подчеркивал ранее губернатор.

— Работать интереснее с новой техникой. Тут сплошная электроника, — говорит слесарь трамвайного депо Геннадий Лисовский. — Прежде чем провести операцию, думаем, просчитываем, изучаем. Старые-то вагоны как дети малые — максимум внимания требовали, чиненные на сто раз. Новые долго ходить будут, комфортно в них будет пассажирам. И нам работать приятно.

Наладка и последние штрихи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НАДЕЖНЫЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ

Серия вагонов, которые сейчас собирают на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, горожанам известна. Семь лет в городе работает трамвай, который за оранжевую расцветку челябинцы прозвали Рыжиком. Он надежный, не ломается.

Вагоны комфортные. В салон не нужно карабкаться по нескольким ступенькам — тема важная для маломобильных пассажиров, мам с детьми, пенсионеров. Есть откидывающийся пандус — вагоновожатый поможет пассажиру на коляске.

Внутри есть система климат-контроля, шесть USB-розеток для подзарядки мобильных устройств, бесплатный Wi-Fi. Есть кнопка для открывания двери пассажирами. Она работает только на остановках, когда вагон не движется. Опция нужна, например, когда нужно открыть какую-то одну дверь в полупустом вагоне.

Максимальная вместимость вагона — 187 пассажиров; 33 из них могут ехать сидя.

Трамваи затянуты в щегольские «ливреи» жемчужно-зеленого цвета, соответствующего корпоративному стилю челябинского трамвая.

Здесь раздают бесплатный интернет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РЕШАТЬ ЗАДАЧУ КОМПЛЕКСНО

Новинка — часть большой программы «апгрейда» городского общественного транспорта. Предстоит менять рельсы (в этом году уложат первые 5 км новых путей, еще 20 км — в проекте); ремонтировать 26 трамвайных переездов; обновлять силовые подстанции, предстоит заниматься контактной сетью. Мы получим 27 обновленных приподнятых посадочных платформ. Более 90% путей планируется обособить, чтобы у трамваев выросла скорость и они бы ходили по «автономному графику», а на рельсы в неположенных местах не выскакивали бы автомобили.

Поставляет трамваи УКВЗ для Челябинска группа «Синара». Представители компании взяли на жесткий контроль качество каждого собранного вагона; поставщик отвечает за гарантийное обслуживание подвижного состава.

Вице-президент группы «Синара» Юрий Осинцев похвалил Челябинск за сохраненную трамвайную сеть: она охватывает все районы города. За электротранспортом

будущее современных городов, подчеркивает Осинцев. Замечательно, что власти региона развивают этот тренд.

Новые вагоны осмотрел заместитель губернатора Сергей Шаль. Он сообщил, что 10 трамваев выйдут на городские маршруты уже в сентябре.

Удобно и вагоновожатому: управление электронное, в кабине комфортно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем временем

В Челябинске проходит обкатку новый троллейбус. Как пояснил Шаль, в планах региональных властей тестирование в городе машин нескольких производителей:

— Мы подали заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита для реконструкции всей троллейбусной сети и обновления парка. Реализовывать проект мы будем с концессионером. Выбираем производителя и наиболее оптимальную модель.

Заместитель губернатора Сергей Шаль оценил новинку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль:

— Губернатор лично объявлял ранее, что в этом году у нас наконец-то начнется масштабное обновление парка трамваев. Первая партия уже на месте, в депо «ЧелябГЭТ»; все идет по плану, нет повода для беспокойства. Трамваи новые, комфортабельные.

За два-три года мы планируем полностью обновить весь парк трамваев в Челябинске. Сейчас будем готовить предложения в бюджет, вынесем их на рассмотрение губернатора. Думаю, он нас поддержит.

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