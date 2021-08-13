Настолько добрая, что и волос не жалко: в Челябинске еще одна школьница обрезала косу на парики онкобольным детям

София решила обстричь волосы, когда увидела передачу об онкобольных детях. Фото: предоставлено Олесей Жирновой

На прошлой неделе «Комсомольская правда» писала о семилетней Арлане, которая пожертвовала 40 см волос на парики онкобольным детям. Оказывается, она не одна такая. Второклассница София Жирнова еще раньше обрезала кудри и тоже с такой же целью. Мы узнали у мамы девочки, откуда у челябинских школьников такое ярое и одновременное желание творить добро. Ведь после публикаций о девочках появились и другие дети, желающие передать свои волосы больным детям.

— София увидела передачу на каком-то из каналов передачу об онкобольных детях. И загорелась идеей отдать свои волосы, — рассказала КП-Челябинск мама девочки Олеся Жирнова. — Она девочка очень добрая. В садике когда была, помогала мальчику с задержкой развития, никогда не обижается на младших братьев — пяти лет и годовалого.

София Жирнова с 3,5 лет выступает на сцене. Фото: предоставлено Олесей Жирновой

Осенью София пойдет во второй класс лицея. Она с 3,5 лет занимается творчеством — поет в коллективе «Вдохновение», в школе вокала при оперном театре, посещает хореографию.

— Я удивилась, конечно. Жалко — растили с годика, ни разу не обстригали. Но больше смущало, что я не знала, куда отправить волосы. Предложила просто обрезать косу, — рассказывает Олеся, добавляя, что волосы пролежали у них 1,5-2 месяца.

А потом семья увидела публикации об Арлане Раймбекова, связалась с ее мамой. И вот — два пучка — блондинки и брюнетки уже улетели в Англию, в благотворительную организацию.

— Так как ей для выступлений нужно обязательно крутить пучок, то обрезали мы немного, — говорит Олеся Жирнова. — Но замечательно, что эти волосы пойдут на благое дело и то, что люди с таким удовольствием откликаются.

Челябинка Настя Шептицкая несколько лет назад сама лежала в больнице для онкобольных детей. Фото: скрин видео "Апрель"/vk.com

Олеся разместила информацию в своем Instagram, и ей начали писать разные люди с вопросами — куда можно отнести волосы. Причем у четверых волосы уже отстрижены, а в одной семьи есть две дочки, которые тоже хотят отдать природное богатство на парики онкобольным детям.

Отклик среди челябинцев был такой большой, что семья Арланы и творческое объединение «Апрель» запустили челлендж #подарикосу. Не так давно челябинка Настя Шептицкая тоже передала свои волосы около 40-50 см. Девушка сама несколько лет назад проходила лечение в детском онкологическом центре и не понаслышке знает о болезни.

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