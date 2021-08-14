Активист из Челябинска сбежал в Нидерланды, из-за риска угодить за решетку

"Раскачиваю лодку с мая 2020", - пишет Александр у себя на странице в соцсети Фото: Александр Кашеваров | vk.com

Активист из Челябинска 18-летний Александр Кашеваров покинул Россию, скрывшись в Нидерландах, из-за угрозы угодить за решетку. Об этом юноша написал в своем Твиттере.

— Сомнений в нацеленности довести дело до моей посидки не осталось. Да они сами это признают. Сейчас я нахожусь в Голландии. Связь с Россией не теряю, продолжаю бороться за наши права и свободы с поста федерального координатора Весны. Не скучайте, верю, что скоро вернусь в Прекрасную Россию Будущего, — написал Александр в Твиттере.

Движение "Весна", координатором которого является Кашеваров, пополнило свой состав. Теперь помимо Александра, координаторами стали Андрей Лозицкий, Богдан Литвин, Екатерина Бушкова, Лев Гяммер и Ян Ксенжепольский. Активисты заявляют, что борются за права и свободы граждан России.

В феврале 2021 года 18-летнему активисту дали 5 суток административного ареста за анонсирование акции в память известного политика Бориса Немцова. А еще ранее Кашеваров занялся самосожжением на Кировке. Эту акцию юноша совершил в поддержку журналистки Ирины Славиной из Нижнего Новгорода, которая покончила с собой. За этот акт Александр получил 20 часов обязательных работ.

Во время зимних митингов активиста наказали штрафом в размере 20000 за организацию акции протеста. Затем он начал сбор необходимых документов, чтобы подать их в ЕСПЧ, однако, успехом это не увенчалось.

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