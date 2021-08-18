Бить палками - неэффективно: как мотивировать сотрудников предприятий в Челябинской области хорошо работать

Павел Жолобов о том, как сделать бизнес прибыльнее

40% рабочего времени южноуральцы тратят на лишние дела. Все это не только не приносит прибыли предприятию, а, скорее, отнимает. Исправить ситуацию может внедрение бережливого производства. Для этого в России создали Федеральный центр компетенций и запустили национальный проект «Производительность труда». Как программа реализуется на Южном Урале в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель проектов Регионального центра компетенций Челябинской области Павел Жолобов.

— В чем суть национального проекта «Производительность труда»?

— Несколько лет назад власть в лице президента России Владимира Путина серьезно задумалась о том, что Россия сильно отстает от мировых лидеров по части производительности труда. Ее показатель в стране, по данным на 2020 год, составил $27 на человека. Тогда как в европейских странах — больше $50, в топовых — $80-90. При этом, например, в этом году у нас будет 103 выходных дня. И это без отпуска. То есть в России работники отдыхают каждый третий день. Но производительность труда низкая. При этом в Европе выходных еще больше, у них этот показатель значительно выше. Это стало общегосударственной проблемой, которую необходимо решать. Но мотивировать бизнес способом извне сложно. Тогда было принято решение создать Федеральный центр компетенций и запустить национальный проект «Производительность труда». Центр собрал все лучшие наработки в части бережливого производства. В него вошли лучшие специалисты ведущих предприятий — Росатом, ГАЗ, КАМАЗ, Сбербанк и пр. В 2019 году Федеральный центр транслировали в регионы. Так в Челябинской области появится Региональный центр компетенций.

— И как же сделать так, чтобы люди лучше работали?

— Каким способом поднимать производительность труда? Бить палками людей, и они будут лучше работать? Нет, это не сработает. Ведущие эксперты пришли к выводу, что системно на проблему смотрит бережливое производство. Это про качественное производство, про логическую цепочку. Мы в России в рамках нацпроекта внедряем производственную систему Росатом. Говорят, что она основана на производственной системе «Тойота». Но на самом деле, корпорация заимствовала ее в СССР, она была создана в 1930-годах в Институте рационализаторства Гастева. Но на рубеже 90-х годов система канула в Лету. Так что теперь мы пользуемся производственной системой, которую связывают с Японией. На самом деле она нам близка по духу.

— Говорят, что русский человек слишком ленив? Тут поможет бережливое производство?

— Бережливое производство — это про оптимизацию и поиск потерь. Подробную информацию о нем можно найти на сайте Производительность.рф. Там же можно узнать все о нацпроекте и подать заявку на участие в нем. Мы с вами много рабочего времени тратим на неполезные вещи: добираемся на работу (тут мы вынуждены), согласовываем, ищем, размышляем. Но по факту в этот момент с точки зрения бизнеса не делаем ничего полезного. Это потери. В Челябинской области мы ведем сейчас 67 проектов (всего к нацпроекту подключилось 71 предприятие области). И нет ни одного предприятия, где не теряется 40% рабочего времени. Так вот наша задача, как Центра компетенций, найти эти потери и уничтожить их.

Это касается не только работников, но и транспортировки продукта, если мы говорим о времени нахождения продукта в цепочке «создание продукта — продажа — получение денег». Так вот, 60% времени товар просто лежит на предприятии, не принося никакой добавленной стоимости. Наша команда борется с запасами, перепроизводством, браком. Есть такие вещи, на которых бизнес теряет время и деньги. Мы, как эксперты, пытаемся их найти и убрать. Но первый шаг для руководителей — это признать, что проблемы есть, что производство работает неидеально. И после этого начинать внедрять инструменты отдельно или всю систему. В конечном итоге это приводит к тому, что предприятие двигает себя и само себя разгоняет в части оптимизации и рационализаторства.

В Челябинской области начали не с тех инструментов бережливого производства, уверен эксперт

— Эксперт, которого приглашают на предприятие, должен быть всегда сторонним? Чтобы быть беспристрастным и видеть ситуацию со стороны?

— Конечно, человек неангажированному проще увидеть все потери. Отрасль не важна. В нацпроект входит много сфер — машиностроение, пищевое производство, горнодобывающее и другие. Для экспертов не проблема провести хронометраж рабочего дня, нарисовать картинку и увидеть, что цепочка — это запутанный клубок.

— Платное ли участие в программе для предприятий Челябинской области?

— Да, игры с государством у нас предприниматели не любят (Смеется, - прим. ред.) Участие в проекте бесплатное. Но есть условия: оборот от 400 млн рублей в год, отношение к определенному перечню отраслей бизнеса, регистрация в Челябинской области. Их список можно найти на сайте Фонда развития промышленности Челябинской области Frp74.ru.

— А в чем смысл государству тратить средства на бизнес просто так?

— Государство таким образом создает задел — наращивая производительность труда, предприятия увеличивают налогооблагаемую базу. Это история стратегическая. Если нормально внедрить бережливое производство — то компания будет всегда развиваться, увеличивать маржинальность бизнеса и как следствие платить больше налогов.

— И что, никаких расходов само предприятие не несет?

— Безусловно, расходы будут. Работая с предприятием, мы отвлекаем сотрудников от рабочего процесса — им придется совмещать основную деятельность с обучением. Кстати, мы всегда говорим, что неплохо было бы их мотивировать. Для работы команды необходим офис, канцелярия, флипчарт, наконец. В общей сложности мы работаем полгода. После этого срока мы должны добиться тех целей, что ставим. На производстве остается проектный офис — люди, которые обучены обучать. Но самые серьезные затраты могут потребоваться на внедрение инструментов. Три месяца мы ищем потери. Далее вместе с рабочей группой и предприятием разрабатываем план по их устранению, который включает определенные инструменты. Иногда это требует затрат. Но предприятие само вправе решать, необходимо это внедрение или нет, будет ли оно целесообразным, будет ли эффект сопоставим со стоимостью внедрения инструмента. Если инструмент не подходит в данный момент, откладываем его, решаем другие задачи.

— Неужели в Челябинской области предприятия уже не пробовали внедрить бережливое производство?

— Мое личное мнение, что проблема в Челябинской области была как раз в том, что мы внедряли систему бережливого производства 5С — это оптимизация и рационализация рабочего места. К сожалению, многие компании начинали с этого: красиво раскладывали инструменты, приводили в порядок рабочий стол, протирали пыль. Это неправильно и в конечном счете несет для бизнеса издержки. Предприятие потратило деньги на покупку инструментов, упорядочило рабочие места, оплатило аудит. Но денег от этого зарабатывать больше не стало. Система 5С нужна, но она не должна быть первым инструментом при внедрении бережливого производства. Для начала нужно понять цепочку, что компании мешает зарабатывать больше.

— А обычно в чем проблема?

— Все зависит от предприятия. Например, недавно был проект на производстве газированных напитков. У них полностью автоматизированная линия. И, казалось бы, в чем мы могли помочь. Но и там обнаружилась проблема — при переходе линии с одного напитка на другой тратится слишком много времени, машина простаивает. Почему? У сотрудников не было стандартов, не было прописанной последовательности действий. Мы поработали с быстрыми переналадками, время удалось сократить с 1,5 часов до 45 минут. При производстве 12 тыс. бутылок в час, линия дополнительно стала выпускать 10 тысяч бутылок. Там, где цепочки производства человекозависимые, мы работаем с «узкими горлышками».

— Обычно говорят, мне мало платят, поэтому я так плохо работаю.

— Да, а руководитель говорит, что платит мало, потому что работают плохо. На самом деле, деньги — это конечно здорово, но мы в большей степени рекомендуем нематериальную мотивацию сотрудников. Человек привыкает к финансовому поощрению за три месяца, а дальше думает, что нужно его увеличивать. Но есть больше 100 нематериальных видов мотивации, которые более эффективны: начиная от благодарностей и карьерного роста до более сложных.

Приведу пример. На одном из предприятий в Миассе за самое эффективное предложение по улучшению работы у победительницы взяли интервью, президент пожал ей руку, они выпили кофе. В результате сняли видеофильм и неделю крутили его на телеэкранах во время работы. Для сотрудницы это стало серьезной мотивацией. Признание важно для человека, она много лет отработала в компании, но к ее заслугам относились проще. А здесь публично похвалили, показали нужность.

Есть много тонких рычагов влияния на людей. Главное — понять, что конкретно важно вашим сотрудникам. И это не значит, что, к примеру, это только грамоты. При коллективе в 100 человек они не помогут. Мы рекомендуем использовать все виды нематериальной мотивации, тогда можно найти подход к любому человеку.

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