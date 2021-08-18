Как спасти городской бор и зачем нам прямые выборы: бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева приехала в Челябинск

Сардана Авксентьева встретилась с активом партии "Новые люди" Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске Сардана Авксентьева перешла сразу к делу. Пока активисты регионального отделения партии «Новые люди» обрисовывали ситуацию в Челябинской области, она быстрым шагом прошлась по главным улицам Челябинска: Кировка, Краеведческий музей, Сад камней с его песчаными скульптурами, новая набережная.

— Урбанистов пускают для обсуждения городских проектов? — поинтересовалась Сардана, проходя по набережной, где вид на реку загорожен стеной.

— Год назад были встречи, но больше для вида, тогда это было в тренде, — ответили местные однопартийцы.

— Город — это территория для людей, и они должны участвовать в обсуждении, — отметила политик.

Вместо джипов — социальные такси

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева прославилась своей решительностью: не только говорит прямо, но и действует. «Как вы оцениваете свой опыт на посту мэра?» — самый частый вопрос, который звучит из региона в регион. Люди до сих пор вспоминают, как она продала джипы чиновников, урезала командировочные и запретила покупать кожаные кресла. На что потратить сэкономленные миллиарды, вопросов не возникало.

— Часто информация, которая до вас доходит, останавливается на уровне продажи джипов и здания мэрии. Действительность более масштабна. Нам в нашем скудном бюджете удалось наскрести 800 млн рублей на дорожное строительство. Мы смогли привлечь еще 1 млрд 200 тысяч на эти цели. Еще 1 млрд 200 тысяч выделили на 11 объектов школьного, дошкольного и дополнительного образования. Отказались от новых кресел, кожаных диванов, пиара, наскребли еще 174 млн. Деньги от продажи авто направили на поддержку предпринимателей, которые организовали социальное такси, возили лежачих инвалидов, было совершено более 2 тысяч поездок. Это большой успех моей команды и жителей. Это можно сделать в каждом российском городе.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

У истинного мэра работодатель — его жители

Прямые выборы, как глав городов, так и губернаторов — принципиальная позиция Сарданы Авксентьевой. И именно этот принцип она будет продвигать, избравшись в Государственную Думу. Советник председателя партии «Новые люди» резко высказалась о системе управления Челябинска:

— У вас депутаты городского совета избираются депутатами районных советов! Вы что такое придумали здесь? Это же ненормально! Ломайте эту систему, она не эффективна. Только прямое представительство и прямые выборы. Во всех городах надо возвратить прямые выборы мэра. У истинного мэра работодатель — его жители, а не депутаты, которые его избрали и губернаторы, которые поддержали.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Легкие Челябинска надо отстаивать

Проблема экологии — ключевая в программе партии «Новые люди». Поправки в закон «Об охране окружающей среды» были приняты в 2014 году, но до сих пор не реализованы. В Челябинске предприятия — не единственная проблема. Легкие Челябинска — городской бор — на протяжении нескольких лет отдают под застройку. В последней ситуации, когда частным оказался кусок бора на улице Лесопарковой и где планируется построить высотки, митинги и протесты не помогли.

— Попытки отобрать у Челябинска его уникальное сокровище должны пресекаться самым жестким образом, — отметила Сардана Авксентьева. — Я так понимаю, у предпринимателя есть давно зарегистрированная собственность, но он действующей депутат Госдумы. Кроме юридических оснований есть еще и этика народного избранника. Многоэтажные дома можно заменить другими коммерческими объектами, которые впишутся в бор и будут полезны людям. Хорошо было бы посмотреть юридические основания приобретения собственности на эти земельные участки. Как показывает мой грустный опыт, там всегда есть за что зацепиться. В данном случае конкретно обращаюсь к областной прокуратуре.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Какие люди, такая и политика

Конечно, Сардана Авксентьева призвала челябинцев прийти на выборы. Ведь именно они привели ее в свое время в мэрское кресло.

— Когда я в одиночку вошла в предвыборную кампанию, там было 11 мужчин, никто не верил в меня, потому что административный ресурс был очень мощный. Пожалуйста, выходите на выборы. Это единственный способ нашего политического участия. Проголосуете за Новых людей — прекрасно, не проголосуете — уважаю, но главное — приходите. Какие люди, такая и политика. Выбирайте нормальных людей, чтобы была нормальная политика.

Сардана Авксентьева с кандидатами из Челябинска Фото: Кирилл САДЫКОВ

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