Что известно о выбросе сероводорода в Челябинске: последние новости на 18 августа

Выброс сероводорода превратил воду в нечистоты в радиусе поражения. Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинске в ночь на 18 августа в районе МУП ПОВВ произошел мощный выброс сероводорода. По данным министерства экологии региона, индекс загрязнения превысил отметку в 10 баллов. Пост наблюдения на улице Румянцева зафиксировал превышение сероводорода в воздухе почти в 30 раз установленных требованиями норм. В настоящий момент по факту инцидента проводят проверки сразу несколько надзорных органов. Мы собрали для вас хронологию ЧП, связанного с выбросом сероводорода в Челябинске на 18 августа.

Министерство экологии забило тревогу, а затем успокоило общественность

Первым, кто официально заявил о выбросе сероводорода стал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Он написал пост в своем личном телеграмм-канале.

— Ночью наша система мониторинга зафиксировала разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования — написал Виталий Безруков.

Показатели загрязнения воздуха. Фото: минэкологии Челябинской области

Чиновник также заверил общественность, что ситуация с выбросом стабилизировалась, а резкого запаха в воздухе не ощущается.

Тем не менее предприятиям в Металлургическом, Тракторозаводском, Курчатовском и Калининском районе порекомендовали дополнительно снизить объемы выбросов, а мэрию попросили усилить полив улиц, чтобы снизить концентрацию в воздухе вредных веществ.

В мэрии Челябинска отрицают связь очистных сооружений с выбросом сероводорода

Позже появился комментарий от администрации города: выброс сероводорода, который зафиксировали на съезде в Челябинск, не связан с очистными МУП ПОВВ.

— За последние сутки на территории МУП ПОВВ Челябинска не зафиксировано нештатных и аварийных ситуаций.

— На территории ПОВВ [выброса] не было, — уточнил журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

Активисты тоже отрицают причастность МУП ПОВВ к выбросам сероводорода

Активист организации «АнтиСМОГ» поставил под сомнение, что источником запаха сероводорода может быть МУП ПОВВ, отметив, что на одну точку могут влиять 3-4 предприятия. Но при этом он не исключает, что случившееся могло быть связано с технологическими процессами.

— «Хвосты», которые остаются после очистки бактериями, вот этот ил, складируется на «карты». Всего 34 карты. Запах идет от этих «карт». В самих ваннах никакого запаха нет — бактерии делают свою работу. Неприятный запах идет, когда ил — продукт переработки бактерий — достают и складируют на «карту». Когда он там лежит, он пахнет. Но на выходе стоков установлена газоочистка и эти карты опрыскиваются ароматической жидкостью. Нам сказали, что это «парфюм».

Запах канализации и жжение во рту: челябинцы рассказали, как дышится воздухом с превышением сероводорода

Несмотря на противоречивые комментарии, жители отвечали однозначно:

— В 4 утра проснулась от жуткого запаха в квартире и жжения во рту. Пришлось закрыть все окна, — рассказывает одна из горожанок.

— Сегодня была вонища, как будто в квартире из газового баллона какую-то гадость выпустили, — соглашается другая.

Многие возмущены не самим фактом выброса, а тем, что дышать вредными веществами приходится регулярно.

— Это происшествие происходит каждый день, этот запах канализации везде: и на улице, и в квартире. И уже какой год! Это издевательство над людьми! Руководство экологии региона совсем не контролирует деятельность предприятий. В такой жаре вечером не открыть окна, каждый день вечером вонь стоит, то гарью, то канализацией, — возмущается жительница Челябинска.

О неприятном запахе сообщали жители Металлургического района и Северо-Запада. Люди отмечают, что в летний зной особенно тяжело без чистого воздуха и возможности проветрить помещения:

— Задыхайтесь в жару дома, главное не проветривайте вообще, — возмущается горожанка рекомендацией минэкологии сократить время пребывания на улице и не открывать окна при появлении неприятного запаха.

Прокуратура объявила о начале проверки после выброса сероводорода

Прокуратура Челябинской области начала проверку после мощного выброса сероводорода ночью 18 августа в Челябинске. Сильнейшее загрязнение воздуха зарегистрировали в районе очистных сооружений МУП ПОВВ.

— Организована проверка с привлечением специалистов контролирующих органов. Будут выяснены причины выбросов и оценено исполнение законодательства об охране окружающей среды, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

Росприродназдор поставил на контроль ситуацию с выбросом сероводорода

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проверит инцидент с выбросом сероводорода, который произошел ночью в Челябинске. Ведомство запросило информацию об авариях за прошедшие сутки для выяснения всех обстоятельств ЧП.

— Происшествие взято на контроль Уральским межрегиональным управления Росприроднадзора. В настоящее время ведомство направило запросы в муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» с требованием о предоставлении информации о произошедших за минувшие сутки авариях, аварийных выбросах, залповых выбросах на территории МУП ПОВВ, — сообщили в ведомстве.

В Минэкологии назвали причину возникновения ЧП

В Минэкологии назвали причину мощного выброса сероводорода, который произошел ночью. Сотрудники ведомства и Центра экологического мониторинга выяснили, что рядом с очистными сооружениями МУП ПОВВ прорвало опорный канализационный коллектор. Из-за аварии окрестности коллектора затопило фекалиями.

— Превышения показателей, возможно, случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ. А дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Сейчас рабочие пытаются устранить аварию на коллекторе.

Как подчеркнул замминистра экологии, новая система мониторинга воздуха, запущенная регионом в прошлом году, показала свою эффективную работу и помогла выявить крупную коммунальную аварию.

Передвижная лаборатория продолжает замерять показатели загрязнения воздуха. Фото: минэкологии Челябинской области

Таковы последние новости о выбросе сероводорода в Челябинске на 18 августа.

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