День открытых дверей пройдет в салоне официального дилера Volkswagen автоцентр «Гольфстрим»

Поклонников бренда приглашают вас на День открытых дверей 21 августа 2021 года, чтобы узнать больше о совершенно новом Volkswagen Taos.

Новый Taos — самый компактный внедорожник в модельном ряду Volkswagen. Он совмещает в себе яркий и технологичный дизайн и высокую функциональность. Оцените все преимущества новой модели с консультантами.

Вас ждут вкусные угощения и ряд активностей. Юные гости (6+) смогут самостоятельно слепить модель Volkswagen Taos.

Записывайтесь на мероприятие заранее по телефону: (351) 749-09-09. Вас ждет по адресу: ул. Бр. Кашириных, 126 2 1августа с 11 до 17 часов.

Вам не терпится испытать абсолютно новый Volkswagen Taos? Запишитесь на тест-драйв.

Совершенно Новый VolkswagenTaos. Выезжай за рамки.

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