«Знали каждую березу»: с лесопожарной станции под Челябинском в разгар опасного сезона уволились сотрудники

В этом году лесные пожары уничтожили тысячи гектаров леса Фото: Кирилл САДЫКОВ

Посвятили тушению пожаров и любви лесу всю жизнь, но терпению пришел конец. В Сосновском районе Челябинской области из-за низких зарплат уволились сотрудники лесопожарной станции. Они говорят, что работать там остался только лесник. А вот в региональном ГУ лесами, которым подчиняется структура, совсем другая информация.

30 ТЫСЯЧ НА ЧЕТВЕРЫХ

На пожары выезжают и рано утром, и ночью, дежурят по выходным, а по итогу получают МРОТ. Бывшие сотрудники пожарно-производственного участка из Долгодеревенского долго терпели, но 12 августа нервы сдали и четверо сотрудников дружно написали заявления на увольнение.

— Я получал 12 768 рублей. Это при полной занятости, восьмичасовом рабочем дне. А дежурства по выходным и вовсе неоплачиваемые, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) бывший мастер ППУ Александр Ахмеджанов, — Со мной работала семейная пара. Всю жизнь тоже отдали лесному хозяйству. У нее зарплата вроде бы 15 тыс. рублей была, у него — 16. Он работал руководителем тушения пожаров, все время выезжал с нами, а она оформляла документы. А у них двое детей, получается, 30 тыс. рублей на четверых.

Долгодеревенское находится в 12 км от Челябинска. Соответственно, цены там такие же. Выживать на такие деньги тяжело. Но на низкие зарплаты закрывали глаза около года — надеялись, что все наладится. Александр признается, держался за коллектив — все сотрудники сплоченные и искренне любят лес и свое дело. Но на одной любви не проживешь.

— В 2020 году произошла реорганизация — нас разделили. До этого все было хорошо, были зарплаты, ежемесячные, квартальные и годовые премии. Как нас перевели в этот центр пожаротушения, все прекратилось, — отметил Александр.

По итогу уволились начальник участка в Долгодеревенском, два его заместителя и мастер. Остался работать лесовод. Ушел даже водитель — мужчина со всеми категориями прав тоже получал чуть больше 12 тыс. рублей, сообщил Александр.

— Оснащение у нас прекрасное, техника абсолютно новая. Блестит на солнце. Новый лесопатрульный комплекс — пожарная машина. А ездить на ней некому. Работать некому, — возмущен мужчина.

Сотрудники станции работали не только на своей территории. В июле Александр вместе с коллегами усмирял огонь на юге области. Часто выезжали в другие муниципалитеты и даже регионы. Но родной лес они знают как свои пять пальцев, поэтому и беспокоятся, что соседним станциям там будет работать тяжелее:

— Это мой участок, там родился, вырос, знаю каждую березу, каждую дорогу. Представьте, сколько им понадобится времени, чтобы найти очаг (возгорания — Прим. ред.) в незнакомом месте. Я туда доберусь за пять минут, а они потратят на это часа два-три, а может весь день убьют, плюс еще добраться до нас нужно.

Пока новую работу уволившиеся не нашли. Но проблемы в этом не видят. Например, Александр планирует работать в сфере озеленения.

ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗАКРЫТА

Это лето выдалось очень жарким, а потому и огнеопасным. То тут, то там вспыхивают лесные пожары. Именно с природными возгораниями и работали уволившиеся сотрудники. В ГУ Лесами Челябинской области нас заверили, что их увольнение не приведет к тому, что за участком никто не будет следить.

— Территория по пожарам перекрыта на 100%. Не идет речи о том, что там какой-то открытый участок сейчас. В выходные там были пожары, потушили, — сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Барыкина. — Фактическое количество работников Долгодеревенского ППУ, без учета уволившихся работников, составляет: 11 лесных пожарных и два тракториста. Из уволившихся людей только три человека участвовали при тушении пожаров. Всего в Сосновской ЛПС-3 и ЛПС Челябинского лесопарка работает 33 человека и 11 единиц техники.

Опровергли в ведомстве информацию и о низких зарплатах. Сказали, что такого попросту не может быть. Правда цифры назвали не очень большие.

— Средняя заработная плата сотрудников составляет от 16 500 рублей до 26 000 рублей с учетом ежеквартальных премий за выполнение объемов.

Для сравнения: по данным Минэкономразвития среднемесячная начисленная заработная плата в Челябинской области составила около 43,7 тыс. рублей (данные за май 2021).

Сейчас в пожарно-производственный пункт в Долгодеревенском ищут новых сотрудников. О повышении зарплаты информации в ведомстве пока нет.

Тем не менее, областная прокуратура заинтересовалась ситуацией, начата проверка.

— Проводится проверка по всему трудовому законодательству. Какой-то конкретной информации пока нет, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербина.

Пока готовился этот материал, нам сообщили, что ушли еще несколько сотрудников.

— Еще два человека с кременкульского ППУ ушли: мастер и тракторист. И ещё два лесовода написали заявление с Долгодеревенского, — рассказал один из сотрудников.

Напомним, в июле сильные пожары захватили юг Челябинской области. Частично выгорели несколько поселков. О последствиях пожара можно узнать в нашем репортаже из пострадавшего поселка Джабык. Недавно мы снова побывали там, чтобы узнать, как идет восстановление.

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