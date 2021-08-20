Система штабной работы: губернатор Алексей Текслер берет на контроль догазификацию региона

Газ - это комфорт и уют в доме. Фото: Руслан ПОШТАБАЕВ.

В поселке Красное Поле газифицируют три улицы — Ромашковую Васильковую и Свободы. Жители 45 здешних домов три года назад запросили техусловия для проекта, в прошлом году готовые документы включили в областную программу газификации.

Сейчас врезка в газопровод высокого давления длиной в 3,1 км готова. Мощности спроектированы на будущее — позволят газифицировать еще 300 домов. Поселок активно строится, газ обязательно будет востребован. Трубу подведут к границам участка. Областному бюджету прокладка врезки обошлась в 5,7 млн рублей.

Для Сосновского района, население которого каждый год увеличивается на пять тысяч человек, тема газификации острая. Пригород интересен не только горожанам, но и инвесторам. Нынешние мощности не позволяют подключать новых потребителей, сейчас в районе работают над увеличением возможностей сетей.

На неделе в Сосновском районе работал губернатор Алексей Текслер. В Красном Поле он поручил скорректировать сроки подачи газа. Первоначально предполагалось, что работы по подключению домов займут до полугода. Но глава региона распорядился вести параллельно оформление бумаг и пусконаладочные работы. Чтобы газ был в домах к 1 октября. Представитель подрядчика подтвердил: поручение исполнить можно.

В регионе строятся дополнительные мощности для газфикации. Фото: Ольга АНТОНОВА

В ГЛУХОЕ СЕЛЕНИЕ

Тема газификации — один из приоритетов губернатора и его команды. По данным регионального минстроя, в бюджете Челябинской области на 2020 — 2022 гг. субсидиями муниципалитетам для строительства газопроводов и газовых сетей предусмотрено 3 млрд рублей (по 1 млрд рублей ежегодно). За три года газификация запланирована в населенных пунктах, где есть проекты на газоснабжение жилья, в том числе разработанные с привлечением средств жителей.

Газ придет и в поселки Троицкого района. Например, к Шантарино проложено 7 км из запланированных 12 км. Проект воплотился в жизнь, благодаря включению в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».

В регионе появится не менее тысячи км сетей газораспределения. К газу подключат около 27 тыс. квартир (домов), в которых проживает около 70 тыс. человек.

Напомним, по решению губернатора в регионе введена еще одна мера поддержки. С 1 июля нынешнего года бесплатно оснащаются внутридомовым газовым оборудованием жилища малообеспеченных многодетных семей; семей, воспитывающих детей-инвалидов; одиноких пенсионеров.

По данным регионального минсоцотношений в помощи на газификацию нуждаются свыше 4 тысяч семей. В 2021 г. выплату получат около 800 семей и одиноко проживающих южноуральцев. Из областного бюджета выделено 49 млн руб.

Единовременная социальная выплата компенсирует средства на покупку газового оборудования и проведение работ по его установке, но не более 60 тыс. руб.

ИСПОЛНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до конца 2022 г. в газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку газа до границ домов, в которых по разным причинам нет газа. Процесс получил название «догазификации». В масштабах страны догазификация без привлечения средств населения затронет примерно 3 — 4 млн домовладений.

В Челябинской области догазификация коснется 480 населенных пунктов. В обозначенный срок задача должна быть исполнена. Тема — на контроле главы региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Акцентирую вопрос догазификации населенных пунктов, где уже есть газ, но по разным причинам он не подведен к домам. Мы создаем систему «штабной работы» для координации действий. Рекомендую создать аналогичные штабы на уровне муниципалитетов, включив в них уполномоченных лиц по вопросам газификации, градостроительного, земельного и лесного законодательства, представителей местных организаций в сфере газоснабжения. В течение следующей недели нужно составить пообъектный план-график выполнения работ по догазификации.

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