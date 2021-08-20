Изобретения для ленивых садоводов и мини-зоопарк: что привезли на выставку «АГРО-2021»

Выставка проходит у ледовой арены «Трактор»
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Возле ледовой арены «Трактор» открылась традиционная выставка-ярмарка «АГРО». В этом году она проходит в 28 раз. Мед и молоко, мясо и яйца, сыр и зелень, овощи, фрукты, картофель — представлено все, чем богата южноуральская земля.
Выставка традиционно собирает много гостей
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Несмотря на сложные погодные условия, когда регион второй год «треплет» засуха, селяне рассчитывают собрать 1,2 млн тонн зерна и зернобобовых.
— Условия, в которых работают наши сельхозтоваропроизводители, очень непростые. Но благодаря новым технологиям, приобретению минеральных удобрений и различным формам поддержки мы движемся вперед. Ожидаем в этом году хороший урожай овощей, как в открытом, так и закрытом грунте. И мы продолжим поддерживать наших аграриев. Я прошу минсельхоз области учесть проблематику, которую внесла засуха, и оказать необходимую помощь, — рассказал на открытии выставки губернатор Алексей Текслер.
Таких животных даже в зоопарке не встретишь
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как думаете, что это?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Теперь, чтобы собрать яблоки, не нужно наклоняться
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Традиционно на выставке представлены породистые животные. Многие горожане просто приходят посмотреть на коров, коз, лошадей, кроликов — как в зоопарк. Дети в восторге.
Здесь же можно купить овощи и фрукты напрямую от сельхозтоваропроизводителей. Также на выставке представлен хенд-мейд в традиционном стиле: украшения, плетеные корзинки и теплые вещи на зиму.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На выставке представлены стенды Уйского, Сосновского, Агаповского, Аргаяшского, Еткульского, Брединского, Красноармейского и Кунашакского районов.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Участники выставки удивили креативом
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Эту делегацию не испугала даже жара
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Размер имеет значение!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Новшеством «Агро-2021» стала аграрная ярмарка вакансий, которая пройдет в онлайн-формате, и бесплатная ветпомощь для животных, в том числе вакцинация от ковида.
Горожане тоже смогут защититься от коронавируса. Ищите желтый реанимобиль — там делают прививки. Не забудьте взять документы: паспорт, полис и СНИЛС.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На выставке можно бесплатно вакцинироваться без очередей
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ярмарка будет работать в пятницу и субботу. «Ну ты это…Заходи, если что»
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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