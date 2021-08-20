На челябинского охранника, ударившего девушку в торговом центре, завели дело

Мужчина с силой ударил девочку по лицу. Кадр с видео: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com

Охранника челябинского ТРК «Космос», который побил девушку на фуд-корте, привлекут к ответственности. Об этом рассказали в полиции Челябинска.

— Все участники происшествия установлены и опрошены. Возбуждено административное производство по статье «Побои», — сообщили в городском управлении МВД.

Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Между тем, юрист Александр Щербинин считает, что охранника можно привлечь к ответственности за превышение полномочий работником частной охранной организации при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).

Инцидент произошел накануне. К посетительницам подошел охранник, между ним и школьницами возник конфликт. Мужчина вышел из себя и со всей силы ударил одну из девушек по лицу. Этот момент попал на видео, ролик опубликовали в Сети.

На кадрах видно, что все происходит на глазах еще у одного ребенка, который после нападения на девочку берет свою сумку и быстро уходит. Агрессора от школьницы оттаскивает мужчина в форменной одежде, похожей на полицейскую форму. Как выяснилось позднее, это начальник охраны всего ТРК, который обычно вмешивается только в самых сложных ситуациях.

Мы съездили в «Космос» и пообщались с сотрудниками точек факт-фуда. Они рассказали, что девушка курила электронную сигарету.

Привлечь к ответственности намерены и мать курильщицы.

— На мать девочки составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей, — рассказали в полиции Челябинска.

В ТРК «Космос» заявили, что агрессивного охранника отстранили от работы и уволили. После происшествия начали служебную проверку, чтобы выяснить, как неуравновешенного сотрудника допустили к работе и были ли у него необходимые медицинские справки.

Мнения работников и посетителей ТРК, встречавших мужчину, разошлись. Сотрудник фуд-корта назвал его «хорошим мужиком», а одна из покупательниц рассказала, как охранник оскорблял ее и силой выталкивал из помещения в ответ на просьбу о помощи.

Смотреть видеосюжет Охранник избил посетительницу на фуд-корте

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