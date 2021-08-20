Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 21 и 22 августа

Прививка делается бесплатно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области составил новый список адресов мобильных пунктов бесплатной вакцинации от коронавируса в регионе. В него вошли торгово-развлекательные комплексы, садовые товарищества, рынки и даже храмы. Рассказываем, где поставить прививку от коронавируса в Челябинской области 21 и 22 августа.

Как сообщили в региональном Минздраве, пациентов в мобильных пунктах бесплатной вакцинации перед прививкой осмотрит медработник. Сначала он измерит давление, температуру и сатурацию, а затем предложит заполнить анкету и согласие. Это нужно для внесения данных о прививке в федеральный реестр.

— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — добавили в региональном министерстве здравоохранения Челябинской области.

Челябинск

21 августа

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00

ТК «КС» с 12:00 до 15:00

ТРК «Горки» с 10:00 до 14:00

СНТ «Медик» с 10:00 до 12:00

ТРК «Алмаз» (около Леруа Мерлен) с 10:00 до 15:00

22 августа

ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00

ТРК «Фокус» с 11:00 до 16:00

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00

Магнитогорск

21 августа

Парк «У Вечного огня» с 11:00 до 14:00

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 до 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 до 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 до 14:00

СНТ им. Мичурина с 9:00 до 12:00

22 августа

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 до 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 до 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 до 14:00

Миасс

21 и 22 августа

ТРК «Слон» с 11:00 до 15:00

Златоуст

21 и 22 августа

ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00

Кыштым

21 и 22 августа

ТЦ «Радуга» с 10:00 до 14:00

Пласт

21 августа

ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00

22 августа

ТК «Карат» с 8:00 до 12:00

Сатка

21 августа

Свято-Никольской храм 10:30 до 12:00

Центральный рынок с 10:00 до 12:00

п. Межевой, Церковь с 9:00 до 12:00

Касли

21 августа

ТК «Перекрёсток» с 10:00 до 13:00

Копейск

21 августа

ТК «Слава» с 10:00 до 13:00

22 августа

рынок «Народный двор» с 10:00 до 12:00

Чебаркуль

21 и 22 августа

Колхозный рынок с 9:00 до 13:00

Минирынок с 13:00 до 16:00

Варна

21 августа

Рынок с 10:00 до 14:00

Чесма

22 августа

Центральная площадь с 10:00 до 14:00

Коркино

21 августа

Городской рынок с 8:30 до 12:30

22 августа

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