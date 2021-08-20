Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 21 и 22 августа

Прививка делается бесплатно.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Минздрав Челябинской области составил новый список адресов мобильных пунктов бесплатной вакцинации от коронавируса в регионе. В него вошли торгово-развлекательные комплексы, садовые товарищества, рынки и даже храмы. Рассказываем, где поставить прививку от коронавируса в Челябинской области 21 и 22 августа.
Как сообщили в региональном Минздраве, пациентов в мобильных пунктах бесплатной вакцинации перед прививкой осмотрит медработник. Сначала он измерит давление, температуру и сатурацию, а затем предложит заполнить анкету и согласие. Это нужно для внесения данных о прививке в федеральный реестр.
— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — добавили в региональном министерстве здравоохранения Челябинской области.
Челябинск
21 августа
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00
ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00
ТК «КС» с 12:00 до 15:00
ТРК «Горки» с 10:00 до 14:00
СНТ «Медик» с 10:00 до 12:00
ТРК «Алмаз» (около Леруа Мерлен) с 10:00 до 15:00
22 августа
ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 17:00
ТРК «Фокус» с 11:00 до 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00
Магнитогорск
21 августа
Парк «У Вечного огня» с 11:00 до 14:00
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 до 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 до 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 до 14:00
СНТ им. Мичурина с 9:00 до 12:00
22 августа
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 до 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 до 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 до 14:00
Миасс
21 и 22 августа
ТРК «Слон» с 11:00 до 15:00
Златоуст
21 и 22 августа
ТРК «Тарелка» с 12:00 до 17:00
Кыштым
21 и 22 августа
ТЦ «Радуга» с 10:00 до 14:00
Пласт
21 августа
ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00
22 августа
ТК «Карат» с 8:00 до 12:00
Сатка
21 августа
Свято-Никольской храм 10:30 до 12:00
Центральный рынок с 10:00 до 12:00
п. Межевой, Церковь с 9:00 до 12:00
Касли
21 августа
ТК «Перекрёсток» с 10:00 до 13:00
Копейск
21 августа
ТК «Слава» с 10:00 до 13:00
22 августа
рынок «Народный двор» с 10:00 до 12:00
Чебаркуль
21 и 22 августа
Колхозный рынок с 9:00 до 13:00
Минирынок с 13:00 до 16:00
Варна
21 августа
Рынок с 10:00 до 14:00
Чесма
22 августа
Центральная площадь с 10:00 до 14:00
Коркино
21 августа
Городской рынок с 8:30 до 12:30
22 августа
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