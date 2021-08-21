В Златоусте неизвестный мужчина попытался купить 11-летнюю школьницу за две тысячи рублей

Инцидент произошел в районе детской площадки. Фото: архив "КП".

В Златоусте неизвестный мужчина попытался за деньги купить 11-летнюю школьницу. Инцидент произошел вечером, 20 августа, в районе детской площадки по улице 1-ая Нагорная. Информацию о случившемся в соцсетях распространил друг семьи девочки Андрей Королев.

— Мужчина примерно в 21:00-21:30 приставал к детям, пытался купить 11-летнюю школьницу за 2000 рублей. Девочка успела позвонить отцу, — пишет в соцсетях Андрей Королев.

Когда отец девочки и его друг прибыли на место происшествия, то мужчины поблизости уже не оказалось. Дети сказали, что он вызвал такси и уехал.

— Мы его не поймали, ему повезло, разминулись в несколько минут, он уехал на черном Renault Logan, — добавил друг семьи.

Однако дети запомнили, как выглядел подошедший к ним мужчина. По их словам, на вид ему около 40-45 лет, а одет он был в борцовку и бриджи белого цвета. Волосы светлые, рост примерно 170 см. Из особых примет у мужчины на левой руке есть татуировка от плеча до локтя.

После случившегося родители школьницы обратились в полицию. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что сейчас проводится проверка.

— Сообщение зарегистрировано в ОМВД по Златоустовскому городскому округу. В настоящее время по факту публикации в соцсетях проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сейчас родители школьницы ищут водителя Renault Logan, чтобы тот помог им найти злоумышленника.

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