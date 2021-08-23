«Искусство укрепляет иммунитет»: Челябинская область встретила народную артистку России Надежду Бабкину

Надежда Бабкина приехала в Челябинскую область с фестивалем «Песни России» Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Казачьи песни, чарка коньяка, каравай, традиционные южноуральские сувениры — именно так Челябинск встретил народную артистку России Надежду Бабкину. Известная казачка приехала на Южный Урал со Всероссийским фестивалем-марафоном «Песни России». За девять дней она вместе с коллективами из разных регионов страны и 32-я южноуральскими ансамблями выступит с восемью благотворительными концертами на Южном Урале. Сегодня, 23 августа, Надежда Бабкина провела пресс-конференцию в «Комсомольской правде».

Надежду Георгиевну встречали караваем Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

«КУЛЬТУРА РОССИИ — В МНОГООБРАЗИИ»

— Я хочу начать со слов благодарности. Есть такие активные люди, которые могут мгновенно принимать решения. Наш приезд в Челябинскую области организовали за четыре рабочих дня, хотя обычно это занимает полгода, — рассказала Надежда Бабкина. — Ситуация в стране неоднозначная. И для народа Челябинской области наш фестиваль станет неким подспорьем, моральной, физической, интеллектуальной, воспитательной и образовательной поддержкой. Народ почувствует себя народом, почувствует радость. И это все поможет укрепить иммунитет.

Не обошлось и без традиционных казачьих ритуалов Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Как добавила Надежда Бабкина, Россия — это страна победитель, в которой живут национальности в удивительном многообразии.

— Нет лучше или хуже, у нас культура созидания, — заметила народная артистка. — В каждом народе есть свои особенности. Но в основе всего — взаимодействие.

Самый юный казак встречает самую известную казачку России Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Именно поэтому состав фестиваля каждый раз разный — со своими выступлениями по городам ездят представители разных культур. В этом году на Южном Урале выступят ансамбль казачьей песни «КРИНИЦА», уфимская этно-рок группа «АРГЫМАК», ансамбль доулистов «Ритмы гор» из Владикавказа, этнографическая фольклорная студия «Мерема» из Саранска, исполнительница традиционного чукотского горлового пения Олит Тевлянаут (г. Анадырь, Чукотская автономная область), Государственный ансамбль «Русская песня» из Москвы.

На фестивале выступают представители разных культур России Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Худрук ансамбля доулистов «Ритмы гор» Магомет Кирсанов сказал, что очень тронут гостеприимством южноуральцев.

— В этом вы не уступаете Кавказу, — сказал Магомет Кирсанов, чьи юные воспитанники отбивают невероятные ритмы на барабанах. — Живите столько, сколько живет искусство, вечно.

Худрук ансамбля доулистов «Ритмы гор» Магомет Кирсанов тронут гостеприимством южноуральцев Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

ВЫСТУПЛЕНИЯ — ДО МУРАШЕК

Все концерты на Южном Урале проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований — наполняемость залов на 75%. Как призналась Надежда Бабкина, ей немного жаль, что нельзя устроить выступления на улице, чтобы как можно больше народу приняли участие.

В фестивале приняли участие 32 южноуральских коллектива Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Первое выступление фестиваля прошло в субботу, 21 августа, в Оперном театре Челябинска. Как отметила первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, все пространство на концерте был энергетически заряжено, зал подпевал, а где-то даже устроил танцы. А горловое пение чукчанки Олит Тевлянаут южноуральцы запомнят надолго. Неудивительно, ведь в мире осталось всего 15 тысяч человек этой народности, а тех, кто хранит культуру, и того меньше.

Надежде Бабкиной и участникам фестиваля вручили традиционные южноуральские подарки Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Отдача у зала яркая и красивая. С обеих сторон — это любовь, до мурашек. Для нас очень важно, что мы прикоснулись к такому великому действу, событию, — отметила Ирина Анфалова-Шишкина.

Директор областного центра народного творчества Оксана Громова добавила, что в Челябинской области проживает больше 120 национальностей, она уникальная:

Исполнительница традиционного чукотского горлового пения Олит Тевлянаут буквально покорила зрителей Южного Урала Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Я думаю, для наших коллективов, которые выступят на одной сцене с Надеждой Георгиевной и другими ансамблями, это большой посыл. Наша область уникальна, радует то, что мы вместе, в едином порыве смогли организовать такой роскошный по масштабу и творческой составляющей фестиваль.

УРАЛЬСКАЯ ЩЕДРОСТЬ

Пресс-конференция стала отличным поводом, чтобы вручить награду миасскому Казачьему коллективу «Вольница». Ансамбль вошел в 60 лучших коллективов России, чья деятельность направлена на сохранение нематериального культурного наследия страны. Конкурс среди 263 коллективов проводился онлайн.

Казачий коллектив "Вольница" вошел в 60 лучших коллективов России Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Наград много не бывает, — сказала Надежда Бабкина. — Доброе слово — важно для коллектива и человека. Ваш труд заметили и оценили.

Надежда Бабкина вручила руководителю ансамбля в том числе сборник «Многоголосье русской песни». Но и наши казаки не оставили народную артистку без подарков — вручили огромную корзину с дарами природы. Все девушки получили подарки: цветы и златоустовские платки. Свой Надежда Георгиевна сразу повязала на плечи. Необычный подарок вручила директор компании «Златдекор» Светлана Негребецких — икону Матроны со сценами из ее жизни, выполненную в стиле златоустовской гравюры.

Директор компании "Златдекор" Светлана Негребецких вручила артистке икону Матроны в технике традиционной златоустовской гравюры Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Надежда Георгиевна передает в своем творчестве душу русского народа, а наши мастера — в своих работах, — сказала Светлана Негребецких. — Путь Матрона ее оберегает и охраняет.

Икона выполнена мастерами "Златдекора" в уникальной технике финифть Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В заключение атаман «Второго казачьего отдела» Оренбургского казачьего войска Игорь Цыганов вручил Надежде Бабкиной юбилейную медаль — 30 лет со дня возрождения российского казачества.

Свои подарки в честь 80-летия гвардейского Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Невского Оренбургского казачьего полка вручил и председатель Совета шефов воинских частей Игорь Михайлов. Он пригласил Надежду Бабкину на празднование, пообещав предоставить танк.

— Точно! А я думаю, чего нам не хватает! Танка! — засмеялась народная артистка.

Коллективы вместе с народной артисткой с охапками цветов и подарками отправились в Магнитогорск, где сегодня пройдет еще один концерт. 15-ый фестиваль «Песни России» будет проходить на Южном Урале до 29 августа.

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