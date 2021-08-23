Казаков из Курганской области обвинили в спаивании детей

Казаков из деревни Грачево Курганской области под руководством атамана Виктора Сидельникова обвиняют в том, что они пригласили в гости и напоили трех девочек и мальчика, после чего раздели и сфотографировали голыми Детям от 9 до 13 лет. Все произошло в День семьи, любви и верности.

Информация появилась в Сети, после чего прокуратура начала проверку.

— Будет дана оценка действиям лиц, вовлекших несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственных за профилактику употребления подростками алкоголя, — заявили в прокуратуре.

Несмотря на то, что фактически атаман нарушил законодательство, его не сняли с должности. Источник «КП» в казачестве полагает, что это делалось специально, чтобы подставить руководство казачества, дабы их авторитет упал, и на их место пришли новые казаки.

Иоанн Юшин, председатель епархиального отдела, говорит, что деятельность казаков незаконна Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Между тем, духовник единственного в Курганской области реестрового Зауральского отдельского казачьего общества, протоиерей Иоанн Юшин заявил, что это общество ведет незаконную деятельность и не имеет отношения к казакам.

— Хутор Грачево относится к Курганскому казачьему обществу (КОКО). Эта организации, которая совершенно незаконно присвоила себе статус казачьей. По факту это лжеказаки. Другие казаки максимально осуждают это безобразие, которое идет вразрез с христианскими заповедями. Среди этих так называемых казаков много криминальных людей, а казачий мундир служит для них лишь прикрытием, — рассказал председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Иоанн Юшин на сайте епархии.

— Казаки реестрового Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области категорически осуждают эту безобразную выходку лиц, которые именуют себя казаками, а на деле являются худшими членами российского общества, нарушающими христианские заповеди и прикрывающими свои безбожные поступки казачьим мундиром, – добавил священник.

Интересно, что история получила большую огласку среди казачеств других регионов. Они хотели приехать в Курганскую область и лично наказать нарушителей, но их остановили.

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