Больше зерна, молока и рабочих мест

ГК "Простор" работает с крупными перерабатывающими комбинатами Челябинской, Свердловской, Курганской областей, а также РБ и Пермского края. Фото: ГК "Простор"

Группа компаний «Простор» — крупнейший сельхозпроизводитель на зерновом рынке Урала — работает уже 13 лет. Предприятие занимается выращиванием, сбором, хранением, доставкой и переработкой зерновых, а также производством зерна, кормовых. Последние несколько лет холдинг активно развивает растениеводство и животноводство. Так, в Дуванском районе на северо-востоке Республики Башкортостан холдинг объединил два хозяйства, где сейчас осваивает площади, строит новую молочную ферму и налаживает производство круп и каш быстрого приготовления.

ГК «Простор» сотрудничает с крупными перерабатывающими предприятиями и комбинатами Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а так же РБ и Пермского края: мукомольными предприятиями, птицефабриками и свинокомплексами, комбикормовыми заводами.

РАСТИТЬ ЭЛИТНОЕ ЗЕРНО, ОБРАБАТЫВАТЬ И СУШИТЬ

ГК «Простор» приобрела СХП «Рассвет» в селе Сикияз Дуванского района Башкортостана в 2018 году. Это буквально спасло предприятие от банкротства. Сегодня хозяйство возделывает свыше 9 000 га пашни, из которых 5 100 га занято зерновыми культурами. Для повышения урожайности хозяйство поменяло семена на элитные. У них больше энергии для прорастания, выше количество и качество зерен. Помимо этого высеивать все культуры стали с применением минеральных удобрений.

Работает свой цех по производству круп, по сортировке, доработке и переработке зерновых — овса, пшеницы, ячменя. Сейчас ГК «Простор» занимается строительством цеха по производству круп и линии по производству каш быстрого приготовления в Дуванском районе. Уже есть наметки на экспорт каш в Китай.

— Запуск зерносушильного комплекса, производительностью 50 тонн в час, станет новой ступенью развития для предприятия, а жителям Дуванского района даст новые рабочие места, — считают в компании.

ЗАЛОГ УСПЕХА — СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

Залог успешной работы в полеводстве — современная техника. Поэтому замена старого оборудования на энергонасыщенную и высокопроизводительную технику стала первостепенной задачей предприятия. В планах купить дополнительную энергонасыщенную технику — К-739 со шлейфом прицепных агрегатов.

В своей работе предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки, а также льготными программами «Росагролизинга». Кроме того, используется платформа цифрового мониторинга «Агросигнал», которая повышает эффективность работы на каждом этапе полевых работ.

Залог успешной работы в полеводстве - современная техника. Фото: ГК "Простор"

НОВАЯ МОЛОЧНАЯ ФЕРМА

Серьезное внимание в компании уделяют и развитию животноводства. Имея 1000 голов крупного рогатого скота, хозяйство ежегодно наращивает объемы производства и качества молока. Породность скота постоянно улучшается, используются современные методы искусственного осеменения. В этом году уже завезли несколько десятков голштинизированных телок черной пестрой породы. Сформировать высокопродуктивное стадо позволяет жесткий отбор, укрепление кормовой базы и взаимодействие с чешскими партнерами — компанией Genoservice. Внедрена система «5К — Управление молочной фермой».

Началось строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов недалеко от с. Сикияз. Осенью уже начнутся земляные работы, а само строительство запланировано на 2022 год. При реализации проекта ферма сможет давать 35-40 тонн молока в сутки. Основной партнер — Мясегутовский молочно-консервный комбинат — может перерабатывать больше 200 тонн молока в сутки в сухое молоко. Но как только объемы производства вырастут, ГК «Простор» планирует построить свой цех по переработке молока, а продукцию поставлять в магазины и торговые точки.

И РАЙОНУ ХОРОШО

Для Сикиязского сельского поселения предприятие считается градообразующим, и не просто дает рабочие места, но и участвует в жизни местных жителей.

— Предприятие помогает сельскому поселению в обустройстве детских площадок, с организацией праздников, стало активно участвовать в жизни школы. Сотрудники приходят к детям, рассказывают, как компания может помочь выпускникам с поступлением и дальнейшим трудоустройством, о том, что после окончания вуза молодому специалисту помогут со строительством дома в селе, — рассказал замглавы Дуванского района по сельскому хозяйству Андрей Игошев.

У ГК «Простор» большие перспективы: сейчас предприятие активно развивается, осваивает площади, чтобы в будущем обеспечить производство зерна на каши, на фураж (общее число планируемых голов на ферме 2500).

— Параллельно предприятие занимается увеличением урожайности за счет улучшения культуры земледелия, — считает Андрей Игошев. — Хозяйство хорошее. Если все сложится, то это будет ключевое предприятие для всего северо-востока Республики Башкортостан.

ГК «Простор»,

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