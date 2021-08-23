«Трактор» в Челябинске одержал «сухую» победу в стартовом матче на Кубке губернатора

На старте Кубка губернатора "Трактор" перериграл "Локомотив" - 3:0. Фото ХК "Трактор".

В матче-открытия «черно-белые» встретились с недавним победителем турнира Кубка Республики Башкортостан — ярославским «Локомотивом». Кстати, «Трактор» в этой «предсезонке» тоже успел отличиться — они встречали ярославцев в ранге победителей предсезонного турнира в Сочи.

Под занавес первого периода воспитанник «Трактора» Дмитрий Алексеев вывел челябинцев вперед, забросив шайбу с «пятака», а новичок черно-белых Владимир Ткачев увеличил счет — 2:0, также точно поразив ворота «Локомотива» с ближней дистанции уже на первых секундах второго периода. К сожалению, Ткачев позднее получил травму и больше на площадке по появлялся. А на 14-й минуте легионер «Трактора» Лукас Седлак доводит счет до 3:0

Первый Кубок главы региона был проведен 10 лет назад — в 2011-ом. Тогда в первом розыгрыше турнира «Трактор» занял третье место, а первое досталось магнитогорскому «Металлургу». В этом году в Кубке губернатора участвуют четыре клуба КХЛ: помимо «Трактора», — ярославский «Локомотив», новосибирская «Сибирь» и наши географические соседи — екатеринбургский «Автомобилист».

Кстати, в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области «Автомобилист» с минимальным счетом 1:0 переиграл «Сибирь».

КСТАТИ

С мая «Трактор» начал активно вести селекционную политику: в клуб пришли 11 новых игроков: трое защитников, семь нападающих и голкипер

Новички «Трактора» в сезоне 2021-2022

Вратарь

Гарипов Эмиль («Динамо», Москва).

Защитники

Климонтов Константин (ХК «Сочи»), Кулик Евгений («Спартак»), Яруллин Альберт («Ак Барс)».

Нападающие

Абрамов Виталий («Оттава», НХЛ), Капустин Кирилл («Северсталь»), Потапов Алексей («Авангард»), Пулккинен Тему («Локомотив»), Стась Андрей («Авангард»), Тертышный Никита (« Югра», ВХЛ), Ткачев Владимир («Локомотив»).

По информации различных интернет-источников Владимир Ткачев за два сезона заработает в «Тракторе» 150 миллионов рублей, Пулккинен — 125 миллионов. Ориентировочная зарплатная ведомость ХК «Трактор» в предстоящем сезоне — более 750 млн. рублей. Правда, журналистам приходится использовать различные источники информации, поскольку в КХЛ зарплаты и размеры премий игроков не разглашаются.

Расписание Кубка губернатора Челябинской области по хоккею-2021

24 августа

15:00 «Автомобилист» — «Локомотив»

19:00 «Трактор» — «Сибирь»

26 августа

15:00 «Локомотив» — «Сибирь»

19:00 «Трактор» — «Автомобилист»

27 августа

13:00 Матч за третье место

17:00 Финал

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