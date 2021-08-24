Врач-эндокринолог рассказала, как заболевания щитовидной железы влияют на течение коронавируса

Люди с хроническими заболеваниями, как правило, переносят коронавирус в более тяжелой форме. О том, как хронические эндокринные заболевания влияют на течение коронавирусной инфекции и как снизить риск тяжелого течения заболевания рассказала Елена Киселева, врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж».

1. С какими симптомами поражения щитовидной железы обращаются пациенты, переболевшие COVID-19 наиболее часто?

COVID-19, как и любая вирусная инфекция, может запускать в организме аутоиммунные процессы, когда иммунная система дает сбой и начинает воспринимать собственные клетки как чужеродные. Организм вырабатывает антитела, которые поражают собственные органы, разрушая их. В случае с щитовидной железой — это прежде всего хронический аутоиммунный тиреоидит и подострый тиреодит де Кервена. Так как хронический аутоиммунный тиреоидит протекает в три стадии (гипертиреоз — повышенная функция щитовидной железы, эутиреоз — нормальная функция щитовидной железы и гипотиреоз — сниженная функция щитовидной железы), то жалобы могут быть разные в зависимости от стадии. При подостром тиреоидите основным симптомом является боль, которая может быть достаточно интенсивной, в области щитовидной железы, что может сопровождаться вновь повышением температуры, и явлениями повышенной функции щитовидной железы (дрожь, потливость, раздражительность). При появлении этих симптомов через некоторое время после любой вирусной инфекции, в том числе и COVID-19, нужно немедленно обратиться к эндокринологу.

Общая слабость, которая развивается у всех после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 уже должна заставить проверить гормоны даже при отсутствии других симптомов. Может быть слабость, сонливость, потливость, сердцебиение, раздражительность, отеки, одышка, изменения веса как в одну, так и другую сторону, нарушение менструального цикла у женщин, нарушение эриктильной функции у мужчин, изменение либидо у обоих полов. Могут начать расти узловые образования. Поэтому через 4-8 недель после перенесенной инфекции COVID-19 лучше проверить гормональный статус щитовидной железы и обязательно с антителами (ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТ-ТПО), а через 3-6 месяцев желательно сделать УЗИ щитовидной железы. В случае выявления отклонений следует обратиться к эндокринологу. Боль в области щитовидной железы может свидетельствовать о развитии подострого тиреоидита де Кервена, что требует немедленной консультации эндокринолога.

Как я уже говорила, подострый тиреоидит относится к аутоиммунным заболеваниям. Любые аутоиммунные заболевания могут развиться после любой вирусной инфекции, в том числе после COVID-19. При этом иммунная система начинает воспринимать клетки собственного организма, как чужеродные, и вырабатывает агрессивные антитела, разрушающие орган, в данном случае щитовидную железу.

2. Какие осложнения и почему могут возникнуть у людей с такими хроническими заболеваниями, как ожирение и сахарный диабет после COVID-19?

COVID-19 на фоне сахарного диабета и ожирения протекает максимально тяжело. Эти заболевания являются факторами риска тяжелого течения и летального исхода при заболевании коронавирусной инфекцией. У пациентов с этими хроническими эндокринными заболеваниями максимальный риск большего поражения легочной ткани с развитием дыхательной и сердечной недостаточности. Поэтому важно стремиться к снижению веса и компенсации диабета, а также следует помнить о профилактике коронавирусной инфекции.

Любое инфекционное заболевание приводит к декомпенсации сахарного диабета, поэтому изначально ожидается ухудшение его течения, повышение уровня глюкозы, развитие кетоза, что может привести к коме. При диабете важно помнить, что не все препараты от диабета можно использовать при COVID-19, и нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

А при ожирении после COVID-19 может развиться и выявиться сахарный диабет 2 типа. Сахарный диабет 2 типа всегда начинается без видимых симптомов и течет скрыто до 10 лет, а COVID-19 обостряет его течение и приводит к быстрой постановке диагноза. Так же может развиться и гипертоническая болезнь. Эти заболевания связаны в том числе с использованием при лечении коронавирусной инфекции таких препаратов, как дексаметазон и преднизолон. Поэтому нельзя использовать данные препараты без назначения врача.

3. Как нарушения в работе щитовидной железы могут быть связаны с потерей мышечной массы у людей, переболевших COVID-19?

Саркопения или потеря мышечной массы — это проблема нашей гиподинамии и ожирения, что ведет к более быстрому развитию атеросклероза и старению вообще, что является одной из пяти основных причин заболеваемости и смертности людейстарше 65 лет. Она резко ухудшает качество жизни человека, достоверно повышая риски падений, снижая возможности активной жизнедеятельности и способность человека к самообслуживанию. Оба эти заболевания (гипотиреоз и COVID-19) усугубляют потерю мышечной массы. Для профилактики этого необходимо компенсировать все свои хронические заболевания, в том числе и гипотиреоз, постоянно заниматься физической активностью и принимать витамин Д в профилактической дозе. После же перенесенной новой коронавирусной инфекции используются обогащенное белком (при отсутствии противопоказаний) и специально разработанными комплексами лечебной физкультуры, и, конечно, витамином Д, дозу которого строго определяет врач.

5. Может ли COVID-19 стать причиной выпадения волос и какую роль при этом играет щитовидная железа?

Как и COVID-19 сам по себе, так и сниженная функция щитовидной железы может стать причиной выпадения волос. Внутренних причин для выпадения волос очень много. Некоторые существуют сами по себе, речь об отдельных заболеваниях, которые могут возникать, как и все аутоиммунные процессы, после любой вирусной инфекции, в том числе и после COVID-19. Другие возникают вследствие возникших после перенесенной коронавирусной инфекции дефицитов гормонов, витаминов, микроэлементов и/или белковой недостаточности.

Недостаток витаминов и микроэлементов влияет на выработку гормонов. При этом бесконтрольный прием витаминов может привести, к гипервитаминозу каких-то витаминов, что является отдельным заболеванием, а также к плохому усвоению и недостатку других витаминов и микроэлементов, а как следствие и к различным колебаниям в гормональном фоне. Потребность в тех или иных витаминах и микроэлементах, а также их дозировка определяется врачом-эндокринологом по результатам лабораторных исследований.

6. Насколько важную роль здоровье щитовидной железы играет в борьбе с коронавирусом?

Щитовидную железу нередко называют «дирижером» организма. Любая патология ее может осложнить течение COVID-19. При сниженной функции щитовидной железы снижается иммунитет, развивается ожирение, железодефицитная и В12-дефицитная анемия, что может приводить к сердечной или легочной недостаточности. При гипертиреозе (тиреотоксикозе) используются препараты, которые могут также воздействовать на функцию костного мозга и приводить к снижению выработки лейкоцитов, а значит и к снижению иммунитета, а нарушение работы сердца может привести к развитию сердечно-легочной недостаточности.

При ожирении, которое наблюдается при гипотериозе, и при хроническом поражении миокарда (миокардиодистрофии) с развитием аритмий, как при тиреотоксикозе, уже доказано более тяжелое течение COVID-19, с максимальным риском развития осложнений в виде массивного поражения легких, сопровождающееся сердечно-легочной недостаточностью вплоть до летального исхода.Таким образом, любые заболевания щитовидной железы могут стать причиной тяжелого течения коронавирусной инфекции, особенно в период декомпенсации. Поэтому при выявлении любого отклонения от нормы в анализах щитовидной железы следует обратиться к эндокринологу и начать лечение, причем, соблюдая рекомендованные сроки контроля лечения для своевременной коррекции и максимальной компенсации заболевания.

7. При каких заболеваниях щитовидной железы вакцинироваться можно, а при каких нет?

Как мы выяснили, любые заболевания щитовидной железы в стадии декомпенсации могут быть причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции. Чтобы защитить себя от этой инфекции или ее тяжелого течения при всех заболеваниях щитовидной железы рекомендована вакцинация. Абсолютными противопоказаниями для вакцинации являются только гиперчувствительность к каким-либо компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в прошлом, беременность и период кормления грудью, возраст до 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических заболеваний. То есть только период декомпенсации тиреотоксикоза, или подострый тиреоидит могут являться временным противопоказанием для вакцинации. Ни гипотиреоз, ни онкологические заболевания щитовидной железы противопоказаниями не являются.

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