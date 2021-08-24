Кандидат от партии «Новые люди» из Челябинска: в Госдуме нужны люди, которые готовы к изменениям в своем городе

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Две с половиной тысячи делегатов со всей России собрались в Москве на съезд партии «Новые люди». От традиционных партийных заседаний мероприятие значительно отличалось. В зале не было сцены – руководители партии и участники съезда общались на равных.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил:

- Мы вступаем в завершающую стадию нашей избирательной кампании. На внеочередном съезде приняли программу партии. Она небольшая, поэтому проста и понятна: перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы - туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Он рассказал, зачем партия идет в Госдуму:

- «Новые люди» предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, снизить тарифы, решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идем на выборы не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям.

В Челябинской области от Новых людей в Госдуму выдвигаются пять человек. Лидером регионального списка стал секретарь местного отделения Максим Гулин. Он поделился своими впечатлениями от съезда:

- Новые люди - это другой подход к политике. Это не встречи в высоких кабинетах с запахом нафталина. Это открытая и быстро развивающаяся партия, для которой люди важнее. Это диалог и поддержка инициатив горожан, а не насаждение их сверху. Это про свежесть и молодость. Про искреннее желание что-то изменить в своем городе и стране.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева считает, что партия способна заставить власть услышать голос народа:

- Мы с вами зайдем в Государственную думу и принесем туда голос регионов, который давно не звучал в стенах парламента, потому что парламентские партии все стали единой партией власти. И мы с вами разрушим эту монополию, потому что за нами - реальные интересы миллионов, мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

На съезде представили новую программу партии. В нее вошли десятки идей делегатов о том, как улучшить жизнь россиян. Под музыку Штрауса в живом исполнении симфонического оркестра из 102 музыкантов прозвучал манифест Новых людей.

Идут предвыборные съезды и других партий. Мероприятия уже провели «Единая Россия» и «Справедливая Россия».