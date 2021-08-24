В Челябинске горит фабрика «Краснодеревщик»

Фото: читатель КП

Жители Челябинска заметили клубы дыма, поднимающиеся над территорией фабрики «Краснодеревщик» на Свердловском тракте.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, возгорание возникло в бункере по адресу Свердловский тракт, 11: там вспыхнули деревянные опилки.

Смотреть видеосюжет В Челябинске загорелась фабрика «Краснодеревщик»

Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, возгоранию присвоили повышенный номер сложности. Потушить огонь сейчас пытаются с использованием восьми единиц техники.

Фото: Кирилл Лежак

Фото: Кирилл Лежак

Фото: Кирилл Лежак

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 работников фабрики. Никто из людей не пострадал.

Обновлено в 16:59. В МЧС сообщили, что в 16:21 была объявлена локализация огня. Сейчас на месте происшествия работают 4 автоцистерны

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