В Челябинске горит фабрика «Краснодеревщик»

Фото: читатель КП
Жители Челябинска заметили клубы дыма, поднимающиеся над территорией фабрики «Краснодеревщик» на Свердловском тракте.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, возгорание возникло в бункере по адресу Свердловский тракт, 11: там вспыхнули деревянные опилки.
Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, возгоранию присвоили повышенный номер сложности. Потушить огонь сейчас пытаются с использованием восьми единиц техники.
Фото: Кирилл Лежак
Фото: Кирилл Лежак
Фото: Кирилл Лежак
Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 работников фабрики. Никто из людей не пострадал.
Обновлено в 16:59. В МЧС сообщили, что в 16:21 была объявлена локализация огня. Сейчас на месте происшествия работают 4 автоцистерны
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