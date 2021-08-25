Как организовать работу на предприятия в Челябинской области, чтобы получать больше прибыли

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В Челябинской области действует региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда», которая является аналогом национального проекта «Производительность труда» для малых и средних промышленных предприятий. В ее основе — принципы бережливого производства. О том, кто и как может бесплатно отрегулировать работу на предприятии, чтобы увеличить прибыль — в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала менеджер проекта отдела реализации региональной программы Фонда развития промышленности Челябинской области Алена Степичева.

— В чем отличие региональной программы от нацпроекта «Производительность труда»? Ведь это об одном — о бережливом производстве?

— По своему содержанию и сути эти программы очень похожи. Региональная «родилась» из нацпроекта «Повышение производительности труда». Она отличается только тем, что в нацпроекте участвуют более крупные предприятия — с годовой выручкой от 400 млн рублей, а в региональной — это прибыль от 100 до 400 млн рублей. По сути, это «младший брат» нацпроекта, который возник после успехов, которые показали его участники.

— По требованиям к выручке понятно. А по штату сотрудников какие требования?

— Численность сотрудников на предприятии, которое планирует участвовать в региональной программе, должна быть не менее 30 человек. Все требования к потенциальным участникам есть на сайте Фонда развития промышленности Челябинской области. В их числе — отрасль, в которой работает предприятие. Это должна быть обрабатывающая промышленность. Я рекомендую изучить всю информацию на сайте, там прописаны коды ОКВЭД.

— Для предприятий региона участие в программе бесплатное?

— Программа финансируется региональным бюджетом, поэтому работа экспертов для предприятий абсолютно бесплатная. Хотелось бы отметить, что Челябинская область — один из первых регионов, кто реализует эту программу. Речь идет о проектах, основанных на бережливом производстве. Это не инвестиционные проекты, поэтому мы не говорим, что предприятие должно приобретать оборудование или вкладывать крупные средства. Но компания должна быть готова к некоторым текущим денежным затратам. Например, уборка рабочего места зависит от того инвентаря, которым его убирают. И, естественно, если его нет, то надо покупать. Если у сотрудников неудобные средства индивидуальной защиты и поэтому они ими не пользуются, то, конечно, нужно приобрести качественный вариант. Это небольшие текущие расходы, которые необходимы, чтобы сделать работу быстрее. Но я бы больший упор сделала на энергетические и временные затраты.

— В такой интенсив кто больше всего вовлекается — руководители или линейный персонал?

— Так как в региональной программе участвуют небольшие предприятия, то, как правило, основные энергетические усилия падают на управленцев. Но сам проект затрагивает всех, в том числе тех, кто находится на рабочих местах. И поскольку проект в основном касается производственных процессов, то касается и тех, кто его обслуживает, — и снабженцев, и продавцов, и конструкторов.

Сейчас проходит конкурс по выбору предприятий-участников

— В чем заключается работа ваших экспертов на предприятии?

— Наша команда активно работает три месяца. Сначала совместно с предприятием создается рабочая группа, которая будет реализовывать этот проект. И основная часть работы заключается именно во взаимодействии с этой группой. Мы проводим обучение инструментам бережливого производства, которые могут быть полезны. Затем вместе с сотрудниками идем на производство — диагностируем то, что происходит сейчас. Используя полученные знания, выявляем проблемы и планируем, что можем сделать, чтобы их решить. Вместе с рабочей группой мы выявляем проблемы и планируем, что мы можем сделать, чтобы эти проблемы решить. Тесная работа с сотрудниками ни в коем случае не заключается в поиске виноватого, ни в том, чтобы кого-то заставить что-то сделать.

— Часто ли приходится во время работы с предприятием кого-то увольнять?

— Если предприятие становится участником региональной программы, то оно заключает соглашение, по которому обязано сохранить 90% персонала. Сейчас под словом «оптимизация» часто понимают сокращения и увольнения. Но бережливое производство — это совсем иная философия, иной подход. Он связан не с тем, что мы пытаемся резать затраты, а с тем, что мы решаем проблемы так, чтобы затраты снизились - то есть убираем из деятельности предприятия все то, что не создает никакой ценности. Мы нацелены на больший результат при лучших условиях труда.

Бережливое производство или те проекты, которые мы осуществляем основываясь на нем, нацелены на то, чтобы убрать из деятельности предприятия все то лишнее, что не создает никакой ценности клиента. Мы нацелены на то, чтобы люди работали неинтенсивно, но создавали при этом больший результат. Как показывает практика, в большей части наши усилия направлены на организационные изменения. Поэтому они не требуют вложения денег, но за счет иной организации труда мы получаем другой результат.

— То есть проще переставить станки и производство заработает быстрее?

— Не совсем так. Не надо пугать наши предприятия. Есть компании, в которых установлены крупные станки, привязанные к системам обеспечения. И переставить их нереально. Наша задача — понять, что делает каждый сотрудник. Представьте, работник станка вынужден куда-то бегать, чтобы обеспечить себя всем необходимым — за комплектующими, за инструментом. Руководитель думает: «Подумаешь, минута туда — минута сюда». Но когда мы начинаем отслеживать, сколько вообще времени в течение смены человек потратил на эту беготню, выясняется, что это почти половина своего рабочего времени. Обеспечиваем его всем необходимым — и тем самым решаем многие проблемы. Мы рассчитываем каждую секунду, которую работает предприятие с точки зрения получения дохода.

— Как избежать при таком подходе злоупотреблений руководителей? Ведь это очень соблазнительно под шумок урезания беготни еще и сократить обеденный перерыв.

— Мы довольно часто, приходя на предприятие с тем же хронометражом, сталкиваемся с сопротивлением людей. Потому что до этого все пытались нормировать их труд, говорили, что они очень долго делают свою работу. Когда-то где-то посчитали, а потом взяли и урезали время на выполнение задачи. Мы же объясняем и людям, и руководителям, что наша цель не задать какие-то нормы, а в том, чтобы сделать работу сотрудника удобной, а значит — и более быстрой. Пример — работник у станка приседал каждые три секунды. Это разве удобно? А фитнес какой, а времени сколько тратится на это? Достаточно поставить полку или табурет на колесах, чтобы убрать эту проблему. Когда мы объясняем, что не пытаемся сделать работу более интенсивной, а стремимся к удобству для всех — все встает на свои места.

— То есть поставили табуретку и проблема решилась?

— Это только часть глобальной задачи. Суть бережливого производства посмотреть, как организована сама система, труд человека. Напомним, человек — не робот, и выполнять одну и ту же работу непрерывно не может. Это еще один принцип бережливого производства — любой ресурс не может быть загружен более чем на 80%.

— Как правило, пока ты в интенсиве, работа идет. Но позже возникает желание пустить все на самотек. В регпрограмме такое бывает?

— Активная работа наших экспертов идет три месяца. Но и дальше мы не уходим, бросая предприятие. Еще три месяца мы поддерживаем его в режиме общения, но фокус инициативы смещается на него. То есть руководитель сам может в любой момент обратиться со своим вопросом.

Результатом нашей работы является план мероприятий, который должен быть реализован в течение трех лет. В эти сроки на предприятие могут в любое время прийти и проверить, как реализуется поставленные задачи. Многие компании этого не любят, но с другой стороны — это стимул не расслабляться.

— Бывает ли так, что предприятия «провисают»? Или все хорошие ученики?

— Многое зависит от руководства. Есть формальные требования к выручке и числу сотрудников, но это не значит, что любое предприятие автоматически становится участником региональной программы. У нас объявляются конкурсы. И на одном из этапов конкурса выясняется готовность руководителя быть устремленным в этом проекте. Я могу сказать, основываясь на многолетнем опыте, если вы не готовы к изменениям, то лучше не начинайте.

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