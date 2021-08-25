«Начну жить самостоятельно»: в Челябинской области дети-сироты получают ключи от квартир

Губернатор Алексей Текслер поздравил ребят с новым этапом в жизни. Фото: gubernator74.ru

Квартира будущего педагога Алены Братцевой — в новостройках Чурилово. Светлая, с ремонтом — осталось мебель поставить, и можно жить. Пять лет назад, достигнув совершеннолетия, встала Алена в льготную жилищную очередь, как сирота — ее родители погибли, когда девушке было четыре месяца от роду. Воспитали Алену тетя и дядя — как родную дочь. С младенчества и сейчас она живет с ними. Опекун Зоя Александровна приехала смотреть квартиру вместе с дочкой, осталась довольна. Сейчас Алена - студентка педвуза, мечтает преподавать в школе русский язык и литературу.

22-летний Александр Степанковский вырос в большой семье — у него еще два брата. Отца и мать, лишенных родительских прав на детей, мальчикам заменили дед и бабушка. Парень работает в компании по продаже стройматериалов, у него есть невеста. Квартиру Александру, по льготной очереди, тоже выделили в микрорайоне Чурилово. Всего в новом доме новоселье отметят 108 детей-сирот.

Алексей Текслер вручил будущему педагогу ключи от квартиры. Фото: gubernator74.ru

С новосельем ребят поздравил губернатор Алексей Текслер, вручив им ключи. Глава региона осмотрел двор новостройки и остался недоволен: вместо детского комплекса — пара лавок да конструкции для выбивания ковров. Тут же глава региона по телефону отдал поручение смонтировать у нового дома современные малые формы.

КУРИРОВАТЬ РЕБЯТ НА НОВОМ ПУТИ

— Дети-сироты — одна из самых уязвимых категорий, которым федеральным и региональным законодательством предусмотрено обеспечение жильем — отдельными, благоустроенными квартирами. На этот год из федерального и регионального бюджетов было выделено 742 млн руб. По решению губернатора будет дополнительное финансирование из регионального бюджета. Принципиальная позиция руководства региона — чтобы это были новые благоустроенные квартиры, если населенные пункты это позволяют. Часть муниципалитетов инвестировали деньги в строящееся жилье. 300 человек уже заселились, — говорит министр социальных отношений Ирина Буторина.

С новоселами на момент предоставления жилья заключается договор специализированного найма — на пять лет. Если в дальнейшем есть обстоятельства, свидетельствующие о том, что получатель жилья не адаптировался к самостоятельной жизни. договор специализированного найма продляется еще на пять лет. Если в жизни человека все благополучно, то через пять лет заключается договор социального найма и появляется возможность приватизации жилья.

Челябинская область с опережением работает по программе расселения ветхо-аварийного жилья. Фото: gubernator74.ru

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ

Кроме сирот квартиры в новостройке в микрорайоне Чурилово получат переселяемые из ветхо-аварийного жилья.

Как сообщает региональный минстрой, площадь аварийных домов, признанных таковыми в установленном законодательством порядке до 01.01.2017 г., составляет 85,3 тыс. кв. м. Расселение идет по областной адресной программе, принятой до 2024 г. Регион выполняет программу с опережением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Для каждого молодого человека собственная квартира — важный этап в жизни, я себя вспоминаю. Здорово, что молодые люди начнут новую жизнь. Каждый думает о семье, о детях, что мне понравилось. Мы большое внимание уделяем вопросу переселения из ветхо-аварийного жилья, вопросам квартир для детей-сирот. В этом году у нас будет рекорд средств, которые мы направим на программу по квартирам для детей-сирот, — 900 млн руб. За многие годы таких средств не было. Задача — опережающими темпами сокращать очередь. Мы эту работу будем продолжать дальше.

С опережением планов мы идем по программе расселения ветхо-аварийного жилья. Есть программа, принятая до 2024 г. Стоит задача до конца следующего года ее выполнить. Порядка 1 млрд рублей направляется на эти цели из регионального бюджета, больше 1 млрд рублей — из федерального. В этом году по совокупности мы переселим более 3 тысяч 100 человек. Будем эту работу продолжать, потому что ежегодно признается ветхо-аварийным жилье, и мы должны эту программу постоянно обновлять. Для нас этот вопрос — один из приоритетов, наравне с проблемами дольщиков.

ЦИФРА

900 миллионов рублей

Эту беспрецедентную сумму в 2021 г. направят в Челябинской области на покупку квартир для детей-сирот. В основном участвуют средства регионального бюджета. Новые квартиры получат около 900 ребят и девчат.

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