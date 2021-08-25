Челябинский школьник стал шестикратным чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту

Старшеклассник из Челябинска успешно выступил на международных соревнованиях. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

16-летний Николай Ласынов из Челябинска одержал сразу четыре победы на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров. Соревнования проходили в Хорватии.

Старшеклассник стад лучшим в подъеме по штурмовой лестнице, преодолении стометровки с препятствиями и пожарной эстафете. Кроме того он, вместе с 17 другими участниками российской сборной, занял первое место в общекомандном зачете.

Еще два «золота» чемпионата мира юный спортсмен завоевал в 2019 году. Таким образом, в копилке челябинца уже шесть высших международных наград.

Соревнования проходили в Хорватии. Фото: МЧС России

Пожарно-спасательный спорт — это прикладной вид спорта, выполнение приемов, которые используют при тушении реальных пожаров. Спортсмены поднимаются по лестнице в окно специального сооружения — учебной башни, бегут стометровую дистанцию, преодолевая бревно и забор и попутно соединяя и разворачивая пожарные рукава, проводят боевое развертывание, используя набор пожарного оборудования.

Николай Ласынов заинтересовался необычным спортом в 12 лет. Учеников школы №155 привели на экскурсию в легкоатлетический манеж, где тренеры и спортсмены показали детям, как преодолевают полосу препятствий и взбираются на учебную башню. Сразу несколько школьников загорелись новым занятием и записались в секцию, но не все выдержали тренировки. Через несколько месяцев из новых учеников на занятия ходил только Николай.

Уже через два года тренировок юный спортсмен завоевал свои первые награды на чемпионате мира.

Сборная российских юношей стала первой в общекомандном зачете. Фото: МЧС России

Спасатели уже сейчас надеются принять Николая в свои ряды.

— Талантливого юношу ждут в одном из высших учебных заведений системы МЧС России, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сам спортсмен пока не определился с выбором будущей карьеры: ему еще предстоит закончить два последних школьных класса. Учебу Николай не забрасывает, несмотря на увлечение спортом. Любимые школьные дисциплины чемпиона — русский язык и математика.

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