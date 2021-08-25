Как получить и потратить самые востребованные выплаты

Министр социальных отношений Ирина Буторина в эфире радио "Комсомольская правда".

В Челябинской области расширился список и условия получения социальных пособий. На самые актуальные вопросы, которые ежедневно задают получатели, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» (105.3 FM) ответила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина в программе «На связи министр».

1. Будет ли выплата 1,5 тысячи рублей к новому учебному году?

В начале августа все родители детей от 6 лет получили по 10 тысяч рублей через Пенсионный фонд. Однако есть еще областная выплата к 1 сентября, у которой своя сумма, сроки и условия.

— Региональная выплата составляет 1,5 тысячи рублей. На нее можно претендовать независимо, получил ты 10 тысяч или нет, — пояснила Ирина Буторина. — Здесь есть обязательные условия: статус малоимущей семьи, доход ниже прожиточного минимума, ребенок должен обучаться в очном формате. В этом году у нас порядка 40 тысяч получателей.

2. Почему отказали в пособии на ребенка от 3 до 7 лет?

— Мы второй год реализуем такую меру соцподдержки. В этом году по решению главы государства изменились подходы и размеры выплаты. Если мы стартовали — 50% от прожиточного минимума, то сейчас, в зависимости от дохода, сумма может колебаться от 50% до 100% от прожиточного минимума. Мы получили порядка 100 тысяч заявлений на перерасчет с 1 апреля. Большинство отказов связаны с периодом трудоустройства. В нормативе прописано, что нужно быть трудоустроенным для того, чтобы уйти от проблемы социального иждивенчества. Есть правило нулевого дохода, когда прописаны причины, почему ты не работал. Это служба в армии, уход за ребенком до 1,5 лет или ребенком инвалидом, состояли на учете в службе занятости. Если 10 месяцев из 12 были уважительно без работы, выносится положительное решение.

3. На что можно потратить деньги социального контракта?

Понятие социального контракта появилось в новом виде только в этом году. Государство заключает договор с физическим лицом и предоставляет определенную сумму на конкретные цели. Эти деньги не нужно возвращать.

— На деньги социального контракта можно начать свое дело, пройти переобучение и трудоустроиться, направить на развитие личного подсобного хозяйства, иные мероприятия в трудной жизненной ситуации, — отвечает на вопрос Ирина Батурина. — Цель госконтракта — вывести семью из трудной жизненной ситуации, чтобы она могла содержать детей. Самое важное — это развитие своего бизнеса, здесь нам помогают коллеги из «Территории бизнеса», чтобы составить бизнес-план, который человек потом реализует. Максимальная сумма 250 тысяч рублей. Показателен опыт Златоуста, где мастер делает из глины красивые предметы для санитарных комнат. Это он реализовал благодаря соцконтракту. Но важно соблюсти условия контракта. Если человек взял деньги на подсобное хозяйство и проиграл их, мы будем подключать механизмы взыскания этих средств. Сейчас таких историй практически нет. В этом году мы должны заключить более 9 тысяч социальных контрактов. Порядка 3 тысяч уже заключили.

4. На что можно потратить областной материнский капитал?

С 1 января 20201 года размер регионального материнского капитала составляет 104 тысячи рублей для тех, кто обратился впервые. Чаще всего деньги направляют на погашение ипотечных кредитов. Но появились и другие варианты.

— Областной маткапитал теперь можно потратить на приобретение огородных участков. Многие семьи говорили, что готовы сами выращивать экологическую продукцию. Также можно направить на строительство жилого дома, это сочетается с программой по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Еще можно направить на образование и медпомощь. Был вопрос: можно ли потратить на зубопротезирование? Здесь нужно смотреть, входит ли это в ОМС.

5. Можно ли получать несколько видов компенсаций за жилищно-коммунальные услуги одновременно?

На сегодня есть три категории граждан, которые имеют право на компенсацию затрат на услуги ЖКХ. Это многодетные семьи, инвалиды и ветераны ВОВ и семьи, которые платят больше 22% от своего дохода.

— Возьмем классическую семью, у которой доход не самый высокий, трое и более несовершеннолетних детей. Они могут претендовать на компенсацию и как многодетная семья, и на классическую. А если в семье есть еще инвалид, то на все три. Будут учитываться все тонкости. Сначала компенсационные выплаты будут в размере 50% как инвалиду и как многодетной семье. Дальше эти выплаты включаются в совокупный доход семьи, чтобы рассчитать 22%. Для получения компенсации нужно написать заявление и подтвердить проживание по месту жительства. Все остальные документы запрашиваем в рамках межведомственного взаимодействия.

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