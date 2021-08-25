Артем Соловейчик: Педагог за одну ставку должен получать 75 000 рублей

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

В Челябинске побывал эксперт по образованию партии «Новые люди» Артём Соловейчик. Посещение нашего города – этап большого путешествия от Москвы до Владивостока. Артём Соловейчик едет через всю страну на бирюзовой машине.

Во всех городах он общается с педагогами, родителями и делится идеями, как изменить к лучшему систему образования. Причём образования в самом широком смысле – не только систему детских садов, школ, колледжей и вузов.

Нужна единая ставка в 75 000 рублей

Вместе с единомышленниками Артём Соловейчик составил целую программу по изменению системы образования.

Одно из предложений касается давней злободневной проблемы – учительской зарплаты.

- Нужна единая федеральная ставка для всех учителей – 75 000 рублей, - убеждён Артём Соловейчик. – А право работать на полторы-две ставки должно быть только у заслуженных учителей, которые доказали, на что способны. При столь высокой зарплате больше выпускников педагогических вузов пойдет работать в школы. Сейчас же такой выбор делает лишь 15%.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Другая проблема – прописанное в Трудовом кодексе право директора школы уволить учителя без объяснения причин.

- Фактически это рабство в школах, - говорит педагог. – Недавно во Владивостоке мы добились, чтобы на работе восстановили заслуженного учителя – его уволили непонятно за что. Пришлось вмешаться даже губернатору. И на днях ситуация повторилась в Нижнем Новгороде – сейчас тоже пытаемся добиться восстановления справедливости.

В России не хватает около 2 миллионов мест в школах. Артём Соловейчик предлагает решить проблему за счёт создания хабов для старшеклассников. Они должны быть не простыми школами, а целыми учебными и научно-исследовательскими центрами.

Главное же – воспитать самостоятельного человека. Наша система к этому не готова.

- Всё взлеты недавнего времени, будто Стив Джобс или Илон Маск, это примеры людей, которые не соответствовали тому, чего от них ожидали, - разъясняет Артём Соловейчик. – Прежде считалось, что главное – это воспитывать послушных детей, а сейчас всё в мире – Интернет, цифровизация, глобализация – мешает воспитывать послушных и способствует развитию именно самостоятельных. И государство боится таких людей. Свободных и самостоятельных воспитать трудно – на это надо решится.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Меньше замечаний и подзатыльников!

Надо сказать, что сам Артём Соловейчик – пример нового подхода к воспитанию. Его отец – известный педагог-новатор Симон Соловейчик. На встрече с челябинцами гость неоднократно приводил примеры из детства. Маленький Артём учился неважно, даже уговаривал учителей поставить ему хотя бы “тройку” для приемлемого среднего результата. Но позже Артём Соловейчик смог стать известным на всю страну педагогом. Когда-то он не смог окончить специализированную школу с английским уклоном (с формулировкой «не способен к изучению иностранных языков), а теперь свободно говорит по-английски и неоднократно работал за границей.

Всем же родителям эксперт посоветовал при воспитании не думать о результатах, не подгонять детей к какой-то конкретной модели. Очень осторожно подходить к замечаниям и тем более наказаниям.

- Однажды я дал подзатыльник сыну – слегка, конечно, - вспоминает Артём Соловейчик. – И мне более всего не понравилось, что ребёнок после этого притих, а не стал возмущаться: «Папа, ты что такое делаешь?»

Педагог посоветовал несколько дней не делать замечания детям, а записывать их. Затем же внимательно просмотреть этот список.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

- Вы поймёте, что обычно делаете меньше замечаний, чем записывали, - говорит педагог. И осознаете, что вы не делали замечаний, но день прошёл, как обычно.

Было ещё немало ярких запоминающихся цитат гостя: «Если учитель не умеет управлять детьми – он пропал. Если умеет только управлять – пропали дети».

Всех участников встречи Артём Соловейчик призвал воспитывать не только детей, но и себя:

- Люди делятся на два типа. Одни действуют так, потому что просто по-другому не могут. А другие действуют так, пока рядом надзиратель.

Очевидно, что лишь первый тип можно назвать по-настоящему самостоятельным.