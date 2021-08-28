Контрольные прокаты по фигурному катанию-2021 в Челябинске: дата проведения, программа и цены на билеты

Фигуристы в Челябинск приезжают очень часто Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В середине осени в Челябинск приедут фигуристы из сборной команды России по фигурному катанию. Жители первыми увидят контрольные прокаты спортсменов и вместе с жюри повлияют на выбор программ, с которыми фигуристы выступят в олимпийском сезоне.

Всероссийская федерация фигурного катания выбрала Челябинск не случайно. Здесь уже проводили крупные соревнования по этому виду спорта: взрослые чемпионаты, первенство России и этап Гран-при среди юниоров.

— Наши болельщики очень любят этот вид спорта, очень тепло принимают спортсменов и переживают за каждого, — подчеркнула член исполкома федерации фигурного катания на коньках России Владислава Глазкова.

Состав сборной России по фигурному катанию

На сайте федерального Минспорта выложили список кандидатов в сборную. Но это лишь предварительный список: точный состав будет известен перед самими прокатами.

Цены на билеты варьируются от 1 200 до 1 500 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом некоторые спортсмены нацелены попасть в Челябинск в сентябре. В интервью одному из международных спортивных порталов goldenskate.com фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов подготовили ремейк «Эсмеральды». В короткой программе изменили стиль и хореографию.

— Мы хотим, чтобы наши программы были быстрее. Мы пытаемся показать это на наших первых контрольных прокатах. Наша цель — кататься быстрее и с большей легкостью, — рассказала в том интервью Анастасия.

Дата проведения контрольных прокатов

Посмотреть контрольные прокаты 10 и 11 сентября можно на "Первом канале" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сами прокаты будут идти с 8 по 12 сентября. Но зрителям разрешат присутствовать не на всех выступлениях:

— 8-10 сентября:

закрытые тренировки, консультации с судьями и техническими специалистами;

— 11 сентября:

14:00 — 16:05 — танцы на льду (ритмический танец), мужчины (короткая программа),

16:25 — 18:30 — парное катание, девушки (короткая программа);

— 12 сентября:

14:00 — 16:25 — танцы на льду, мужчины (произвольная программа),

16:45 — 19:05 — парное катание, женщины (произвольная программа).

Цена на билеты

Просмотр контрольных прокатов по фигурному катанию в Челябинске стоит от 1 200 до 1 500 рублей: цена зависит от времени выступления — вечерние дороже. При этом детей до 6 лет пропустят бесплатно.

В этом году зрителям не получится сидеть так плотно: места можно будет занять в шахматном порядке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за коронавирусных ограничений зрителей рассадят в шахматном порядке: большинство мест парные, но есть и одиночные. На первые ряды билеты не продаются.

Ранее по постановлению Роспотребнадзора на площадке могли одновременно находиться 500 человек, включая спортсменов. Но благодаря улучшению эпидемиологической обстановки количество зрителей увеличили в два раза.

— С 25 августа в продаже увеличилось количество билетов, и они будут постепенно добавляться в течение недели, — объяснили в оргкомитете контрольных прокатов.

Официально билеты на прокаты продают только в городских зрелищных кассах. Выступления будут транслировать на «Первом канале».

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