В Магнитогорске полиция проверит обстоятельства смерти пенсионера, получившего «красную метку» от коммунальщиков

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / Vk.com

В магнитогорском поселке Западный пенсионер умер от переживаний из-за того, что перед его домом поставили железобетонный блок красного цвета с надписью: «Мои доходы не позволяют оплачивать коммуналку». Такую конструкцию установила местная управляющая компания. Об этом говорится в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

— 24 августа перед домом пенсионера, который отказался оплачивать навязанные обслуживающей организацией мнимые услуги, установили «агитационный блок». После получения такой «красной метки», пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь погасила задолженность, которую «рисовала» обслуживающая организация. Тем не менее от моральных переживаний «позора под старость лет, перед всеми соседями» пенсионер скончался, — рассказала жительница поселка Западный Татьяна в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «Вконтакте».

Жители поселка Звездный намерены добиться того, чтобы коммунальщиков наказали.

В полиции Магнитогорска рассказали, что им уже поступали жалобы на действия управляющей компании. Они начали проверку обстоятельств смерти мужчины, о котором написали в соцсетях.

— Сотрудники полиции не оставят без внимания эту ситуацию. Произошедшему будет дана правовая оценка, — сообщили в полиции.

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