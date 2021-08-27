Мама двукратной паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной из Челябинска о победах дочки в Токио: «Лера, не переживай, просто плыви, как умеешь»

Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Валерия Шабалина снова стала лучшей на Паралимпиаде в Токио! 26-летняя российская спортсменка из Челябинска завоевала «золото» на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 2 минуты 03,71 секунды. Это уже вторая золотая медаль Валерии. Двумя днями ранее спортсменка стала лучшей на 100-метровке баттерфляем.

— Для меня любое место дочки, на любом турнире всегда радость и море эмоций. Пусть хоть пятой или восьмой приплывет, я всегда буду за нее болеть. То, что она плывет, плывет на Паралимпиаде — это уже победа, победа над собой. А тут уже второе «золото». Мы болели дома всей семьей, и еле выжили, — улыбается мама чемпионки Наталья Геннадьевна. — Впереди у Леры еще три дистанции, и есть все шансы «зацепиться» еще за медали.

— Лера звонила вам после победного заплыва, о чем разговаривали с дочкой?

— Да, мы постоянно на связи. Дочка всегда спрашивает, как она проплыла, что можно подправить. Спрашивает совета, как лучше избавиться от волнения. Я, как мама, успокаиваю ее. Говорю, что все прекрасно и замечательно, и главное не переживать, а просто проплыть, как ты умеешь и выложиться по полной. Кстати, руководители Паралимпийской сборной стараются ограждать спортсменов от общения с прессой. Это ведь не совсем обычные атлеты. Любое лишнее общение, какие-то эмоции могут выбить из колеи. Говорят, что когда все вернуться домой, тогда задавайте хоть тысячу вопросов.

Мама Валерии Шабалиной рассказала, что привела дочку в плавание лет в семь. А до этого два года девочка занималась в секции спортивной гимнастики. Так, что начальная подготовка была очень даже неплохой. Наталья Геннадьевна рассказала, что в детстве Лера тяжело болела, и это отразилось на здоровье. Чтобы развивать мозговую активность родители приняли решение отдать девочку в спорт, двигать телом, чтобы развиваться.

— Лера здорово держалась на воде. Вообще была очень активно. Я вспоминаю — она либо плавала, либо бегала. Пробежки с отцом никогда не пропускала. Лет с 12 начала побеждать на всероссийских соревнования, а потом поднялась на очень приличных уровень. Сейчас она уже многократная чемпионка мира и Европы, 39-кратная чемпионка России… Хотя, если бы на Олимпиаде были более длинные дистанции, то Лере вообще не было бы равных. Мы с дочкой три месяца жили в Испании и она там тренировалась в одном клубе. Так за тренировку на открытой воде проплывала по три-пять километров. Выигрывала заплывы даже у мужчин. Так, что она даже больше стайер: 400, 800, 1000, 1500 метров и больше — это ее профиль, — делится впечатлениями Наталья Геннадьевна.

Кстати, Валерия Шабалина на турнире «100 лучших пловцов России» выигрывала 400-метровую дистанцию у здоровых спортсменок и выполнила норматив Мастера спорта России среди обычных атлетов.

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