В Челябинске перенесли запуск прямых рейсов на курорты Египта

В настоящий момент выполнять рейсы в Египет из аэропорта Челябинска могут шесть авиакомпаний. Фото: Андрей АБРАМОВ

Буквально на днях авиакомпания Red Wings заявляла о своих намерениях открыть прямые рейсы из Челябинска на египетские курорты Харгаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты планировались с 30 августа. Но в расписании аэропорта имени Курчатова этих рейсов нет. Также об этом нет никаких данных и на сайте самой авиакомпании.

В пресс-службе челябинского аэропорта корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что прямое авиасообщение с Египтом планируется открыть в конце сентября. Но когда именно это будет сделано — неизвестно.

— Росавиация дает авиакомпаниям разрешение на полеты в Египет. Далее они согласовывают свои рейсы с аэропортом. Мы же заполняем слоты в своем расписании, — пояснили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

Напомним, на прошлой неделе Росавиация сообщала, что допуск к полетам в Египет из Челябинска получили пять авиакомпаний — это Nordwind Airlines, Red Wings, Royal Flight, iFly и NordStar. Рейсы они могут выполнять от двух до пяти раз в неделю. Кроме того, сегодня, 27 августа разрешение на полеты получила авиакомпания «Россия».

Пока в расписании челябинского аэропорта стоит только столица Египта — Каир. Полетная программа рассчитана до 30 октября.

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