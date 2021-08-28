На Паралимпиаде в Токио дисквалифицировали команду, в составе которой была Валерия Шабалина из Челябинска

Впереди у Шабалиной еще три соревнования. Фото: ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области"

В субботу, 28 августа, двукратная паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина выступила в смешанной эстафете на Паралимпиаде в Токио. В российской команде было четыре человека: Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев.

Валерия Шабалина стартовала последней. К тому моменту российская команда уже уступала соперникам из Австралии. Команда завершила эстафету третьей, но судьи дисквалифицировали российских спортсменов за нарушение правил и отдали бронзу Бразилии.

— Я пока сам не понимаю, что произошло. Пытаюсь дозвониться до тренера, — прокомментировал КП-Челябинск директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов.

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Стало известно, что стало причиной дисквалификации. Оказалось, что Ольга Потешкина, которая выступала в эстафете третьей, не успела выйти из воды вовремя.

ДВА ЗОЛОТА В КОПИЛКЕ

Накануне Валерия Шабалина завоевала «золото» на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 2 минуты 03,71 секунды. Тремя днями ранее спортсменка стала лучшей на 100-метровке баттерфляем.

— Для меня любое место дочки, на любом турнире всегда радость и море эмоций. Пусть хоть пятой или восьмой приплывет, я всегда буду за нее болеть. То, что она плывет, плывет на Паралимпиаде — это уже победа, победа над собой, — рассказала мама спортсменки Наталья Геннадьевна.

О том, как Валерия Шабалина пришла в спорт, читайте по ссылке.

Расписание выступлений челябинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

29 августа (воскресенье)

Плавание

05:38 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (полуфинал)

Легкая атлетика

15:10 Анна Сапожникова — прыжки в длину (финал)

Плавание

13:28 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (финал)

30 августа (понедельник)

Плавание

05:49 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (полуфинал)

14:18 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (финал)

31 августа (вторник)

Плавание

05:46 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (полуфинал)

Легкая атлетика

05:34 Елена Шах — метании диска (финал)

Плавание

13:42 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (финал)

1 сентября (среда)

Легкая атлетика

16:12 Александр Ширин — 400 м. (полуфинал)

17:39 Анна Сапожникова — 100 м. (полуфинал)

2 сентября (четверг)

Легкая атлетика

05:49 Александр Ширин — 400 м. (финал)

Плавание

06:16 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (полуфинал)

Легкая атлетика

06:36 Анна Сапожникова — 100 м. (финал)

Плавание

14:10 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (финал)

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