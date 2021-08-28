На Паралимпиаде в Токио дисквалифицировали команду, в составе которой была Валерия Шабалина из Челябинска

Впереди у Шабалиной еще три соревнования. Фото: ОБУ "РЦСП по АВС Челябинской области"
В субботу, 28 августа, двукратная паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина выступила в смешанной эстафете на Паралимпиаде в Токио. В российской команде было четыре человека: Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев.
Валерия Шабалина стартовала последней. К тому моменту российская команда уже уступала соперникам из Австралии. Команда завершила эстафету третьей, но судьи дисквалифицировали российских спортсменов за нарушение правил и отдали бронзу Бразилии.
— Я пока сам не понимаю, что произошло. Пытаюсь дозвониться до тренера, — прокомментировал КП-Челябинск директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов.
ОБНОВЛЕНО
Стало известно, что стало причиной дисквалификации. Оказалось, что Ольга Потешкина, которая выступала в эстафете третьей, не успела выйти из воды вовремя.
ДВА ЗОЛОТА В КОПИЛКЕ
Накануне Валерия Шабалина завоевала «золото» на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 2 минуты 03,71 секунды. Тремя днями ранее спортсменка стала лучшей на 100-метровке баттерфляем.
— Для меня любое место дочки, на любом турнире всегда радость и море эмоций. Пусть хоть пятой или восьмой приплывет, я всегда буду за нее болеть. То, что она плывет, плывет на Паралимпиаде — это уже победа, победа над собой, — рассказала мама спортсменки Наталья Геннадьевна.
О том, как Валерия Шабалина пришла в спорт, читайте по ссылке.
Расписание выступлений челябинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио
29 августа (воскресенье)
Плавание
05:38 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (полуфинал)
Легкая атлетика
15:10 Анна Сапожникова — прыжки в длину (финал)
Плавание
13:28 Валерия Шабалина — 100 м. брасс (финал)
30 августа (понедельник)
Плавание
05:49 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (полуфинал)
14:18 Черняев Дмитрий — 50 м. на спине (финал)
31 августа (вторник)
Плавание
05:46 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (полуфинал)
Легкая атлетика
05:34 Елена Шах — метании диска (финал)
Плавание
13:42 Валерия Шабалина — 200 м. комплекс (финал)
1 сентября (среда)
Легкая атлетика
16:12 Александр Ширин — 400 м. (полуфинал)
17:39 Анна Сапожникова — 100 м. (полуфинал)
2 сентября (четверг)
Легкая атлетика
05:49 Александр Ширин — 400 м. (финал)
Плавание
06:16 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (полуфинал)
Легкая атлетика
06:36 Анна Сапожникова — 100 м. (финал)
Плавание
14:10 Валерия Шабалина — 100 м. на спине (финал)
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