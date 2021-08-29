«Взорвался на земле»: в Копейске искры салюта в честь Дня города полетели в людей

ЧП произошло рядом с ТК «Слава». Фото: Подслушано Копейск / Vk.com

Празднование Дня города в Копейске накануне вечером, 28 августа, не обошлось без ЧП. Во время праздничного салюта один из залпов произошел в опасной близости с землей и искры от фейерверка полетели в толпу людей. Происходящее у торгового комплекса «Слава» очевидцы сняли на видео.

Короткий видеоролик с кадрами произошедшего опубликовали в сообществе «Послушано Копейск».

— Каждый год смотрим на взрывы разноцветных огней в небе, а тут они на земле взорволись, — написал Сергей Нарядов. — Неожиданность, драйв, новье! Там у них один прямо на земле взорвался.

— Не знаю, как вы, а я ужасно перепугалась, когда салют не там взорвался, — поделилась впечатлениями Анастасия Цевелева. — Стояла прямо в первом ряду возле заборчика. Эффектно, адреналин подняла.

Еще один очевидец написал, что салют якобы попал в рядом стоящую девочку, но в ГУ МЧС по Челябинской области и региональном Минздраве эту информацию не подтверждают.

— На подобного рода мероприятиях сотрудники МЧС всегда осуществляют дежурство, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве. — Вчера также дежурило одно отделение Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Никто за помощью к МЧС не обращался.

Мединская помощь тоже никому не понадобилась.

— Подобных выездов не зарегистрировано, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Получить комментарий администрации Копейска о случившемся на момент выхода материала не удалось.

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