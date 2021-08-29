Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 августа 2021: число заражений растет, но дополнительные ковидные базы открывать не планируют

Новые случаи заражения в Челябинской области регистрируют ежедневно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Власти придумывают, как мотивировать студентов сделать прививку. Минздрав считает смерти от COVID-19 по-новому. Роспотребнадзор делится данными о случаях заражения после прививки. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 августа.

Заразились после прививки

Региональное управление Роспотребнадзора в минувшую неделю привело данные о случаях заражения коронавирусом после прививки. Таких в Челябинской области 1497 — 0,2% от общего количества жителей Челябинской области, сделавших прививку.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Больше всего заболевших ставили себе вакцину «ГамКовидВак» (Спутник V) и заболели в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю. Для его формирования нужно не менее 3-4 недель после прививки строго соблюдать меры предосторожности, в том числе соблюдать масочный режим.

Мотивация для студентов

Перед началом учебного года чиновники озадачились иммунизацией студентов. Пока в Челябинской области привито всего 9 тысяч студентов. Это незначительная часть из тех, кто выйдет на занятия 1 сентября.

— Южноуральских студентов, которые 1 сентября выйдут на учебу, будут прививать прямо в вузах, — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. — Вакцинация добровольная, но мы думаем над методами мотивации. Скоро озвучим.

Прививать планируют «Спутником Лайт». Доз достаточно, чтобы привить все студенческое сообщество.

Теперь без сопутствующих

В Челябинской области из статистики смертности от COVID-19 исчезли «сопутствующие» случаи. Дело в том, что региональный минздрав начал по-другому ее считать.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В соответствии с последними методическими рекомендациями к смерти от сопутствующих заболеваний теперь относится только серьезные травмы, например, от ДТП, — рассказала Ирина Гехт. — Все остальное — смертность от ковида. Ранее к сопутствующим мы относили и онкологию, тяжелые сердечнососудистые патологии. Поэтому смертность и выше в эту волну. И она будет расти еще.

Нагрянули с проверкой

Госпитальные базы и больницы Челябинской области проверил минздрав России, а также специалисты Департамента здравоохранения Москвы в рамках дружественного визита. Они дали рекомендации по части соблюдения эпидрежима и выстраивания технологии и высказали пожелание создать консультативный центр на базе областной больницы №3, уровень которой всех впечатлил.

— В ближайшее время мы создадим центр для лечения больных с COVID-19, там же будем обучать докторов и средний медперсонал, — рассказала ирина Гехт. — Сейчас думаем, как все организовать с учетом телемедицинских технологий.

Новых ковидных баз не будет

В Челябинской области пока не планируют разворачивать дополнительный коечный фонд и открывать госпитальные базы. Имеющихся хватает.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Коечный фонд одинаков на протяжении последнего месяца. Свободный коечный фонд варьируется от 3-5%, 200-300 ежесуточно свободных коек, — уточнила Ирина Гехт. — В отличие от прошлой волны мы практически не задействовали города и муниципальные районы, они продолжают работать в плановом режиме.

Госпитальные базы остались только на крупных больницах региона.

С кислородом все в порядке?

Пациентка инфекционной больницы в Малой Сосновке пожаловалась в соцсетях на отсутствие кислорода в ковидном отделении. Но в учреждении и министерстве здравоохранения Челябинской области опровергли эту информацию и заверили, что проблем с обеспечением пациентов всем необходимым нет.

Новые заражения

В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрировали 377 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 85 702, умерли 19 пациентов.

Инфографика: коронавирус74.рф

Покинули больничные палаты 279 человек, а сначала пандемии их число составило 74 126. Продолжают лечение от COVID-19 7 573 пациента.

Это были все новости о коронавирусе на 30 августа.

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