В Челябинске умерла полуторагодовалая девочка, поступившая в больницу с COVID-19

Девочку прооперировали, но динамика осталась отрицательной. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске умерла полуторагодовалая девочка, у который был диагностирован коронавирус. Информацию об этом подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения в понедельник, 30 августа.

—19 июля пациентка поступила на госпитальную базу в ГКБ №9 Челябинска. Состояние девочки тяжелое, анализ на COVID-19 дал положительный результат. В соответствии с клиническими рекомендациями была назначена терапия, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Областные врачи и федеральные специалисты проводили консилиумы и телемедицинские консультации по поводу лечения девочки. Было решено перевести пациентку в ЧОДКБ, чтобы провести там операцию. В региональном Минздраве уточнили, что во время поступления в медучреждение у ребенка был отрицательный тест на коронавирус.

— Операция выполнена врачами успешно. На протяжении всего нахождения в медучреждении специалисты оставались на связи и встречались с родителями ребенка. Учитывая тяжесть перенесенной инфекции, несмотря на все усилия медиков, к сожалению, динамика пациентки была отрицательной, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ведомства, за время пандемии диагноз COVID-19 в Челябинской области подтвердился у 86 тыс. 78 человек. На лечении сейчас находятся 7647 больных.

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