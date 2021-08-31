Какие спортсмены приедут в Челябинск на контрольные прокаты по фигурному катанию 11-12 сентября 2021

До прокатов осталось две недели
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Через две недели в Челябинске ждут именитых фигуристов из сборной России: 11-12 сентября в городе пройдут контрольные прокаты по фигурному катанию. Сейчас стали известны имена спортсменов, которые впервые покажут зрителям и жюри программу для олимпийского сезона. С ней они выступят в Пекине на зимних играх в 2022 году. По данным пресс-службы «Первого канала», в составе сборной 54 человека.
Среди женщин в прокатах будут участвовать: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова.
Из мужчин в Челябинск приедут: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.
Программу по парному катанию привезут семь пар:
— Карина Акопова/Михаил Рахманин,
— Юлия Артемьева/Михаил Назарычев,
— Александра Бойкова/Дмитрий Козловский,
— Ясмина Кадырова/Иван Бальченко,
— Анастасия Мишина/Александр Галлямов,
— Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин,
— Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
А с танцами на льду выступят 10 пар:
— Диана Девис/Глеб Смолкин,
— Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро,
— Анабель Морозов/Андрей Багин,
— Виктория Синицина/Никита Кацалапов,
— Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин,
— Александра Степанова/Иван Букин,
— Арина Ушакова/Максим Некрасов;
— Елизавета Худайбердиева/Егор Базин,
— Елизавета Шанаева/Девид Нарижный,
— Софья Шевченко/Игорь Еременко.
Первые три дня у спортсменов будут закрытые тренировки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Известно, что сами прокаты продлятся 8 по 12 сентября. Но на первые три дня запланированы закрытые тренировки и консультации с судьями и техническими специалистами, на которых челябинцев не пустят. А вот уже 11 и 12 сентября зрителям разрешат присутствовать в зале.
Программа контрольных прокатов по фигурному катанию в Челябинске:
— 11 сентября:
14:00 — 16:05 — танцы на льду (ритмический танец), мужчины (короткая программа),
16:25 — 18:30 — парное катание, девушки (короткая программа);
— 12 сентября:
14:00 — 16:25 — танцы на льду, мужчины (произвольная программа),
16:45 — 19:05 — парное катание, женщины (произвольная программа).
Жители могут купить билеты на шоу в ледовую арену «Трактор» за 1200-1500 рублей или бесплатно посмотреть прокаты на «Первом канале», где будет прямая трансляция. На днях Роспотребнадзор разрешил разместить на арене до 1000 человек вместо 500. Благодаря этому в продаже появились дополнительные билеты. Но на первые ряды места не продают. Приобрести билеты на контрольные прокаты можно в городских зрелищных кассах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».
Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.
Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».
Почта: kpchel@phkp.ru