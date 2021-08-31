Какие спортсмены приедут в Челябинск на контрольные прокаты по фигурному катанию 11-12 сентября 2021

До прокатов осталось две недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через две недели в Челябинске ждут именитых фигуристов из сборной России: 11-12 сентября в городе пройдут контрольные прокаты по фигурному катанию. Сейчас стали известны имена спортсменов, которые впервые покажут зрителям и жюри программу для олимпийского сезона. С ней они выступят в Пекине на зимних играх в 2022 году. По данным пресс-службы «Первого канала», в составе сборной 54 человека.

Среди женщин в прокатах будут участвовать: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова.

Из мужчин в Челябинск приедут: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.

Программу по парному катанию привезут семь пар:

— Карина Акопова/Михаил Рахманин,

— Юлия Артемьева/Михаил Назарычев,

— Александра Бойкова/Дмитрий Козловский,

— Ясмина Кадырова/Иван Бальченко,

— Анастасия Мишина/Александр Галлямов,

— Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин,

— Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

А с танцами на льду выступят 10 пар:

— Диана Девис/Глеб Смолкин,

— Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро,

— Анабель Морозов/Андрей Багин,

— Виктория Синицина/Никита Кацалапов,

— Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин,

— Александра Степанова/Иван Букин,

— Арина Ушакова/Максим Некрасов;

— Елизавета Худайбердиева/Егор Базин,

— Елизавета Шанаева/Девид Нарижный,

— Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Первые три дня у спортсменов будут закрытые тренировки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Известно, что сами прокаты продлятся 8 по 12 сентября. Но на первые три дня запланированы закрытые тренировки и консультации с судьями и техническими специалистами, на которых челябинцев не пустят. А вот уже 11 и 12 сентября зрителям разрешат присутствовать в зале.

Программа контрольных прокатов по фигурному катанию в Челябинске:

— 11 сентября:

14:00 — 16:05 — танцы на льду (ритмический танец), мужчины (короткая программа),

16:25 — 18:30 — парное катание, девушки (короткая программа);

— 12 сентября:

14:00 — 16:25 — танцы на льду, мужчины (произвольная программа),

16:45 — 19:05 — парное катание, женщины (произвольная программа).

Жители могут купить билеты на шоу в ледовую арену «Трактор» за 1200-1500 рублей или бесплатно посмотреть прокаты на «Первом канале», где будет прямая трансляция. На днях Роспотребнадзор разрешил разместить на арене до 1000 человек вместо 500. Благодаря этому в продаже появились дополнительные билеты. Но на первые ряды места не продают. Приобрести билеты на контрольные прокаты можно в городских зрелищных кассах.

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