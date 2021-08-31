По справедливости: на Южном Урале родителям новорожденных увеличили размер пособия

С 1 декабря в Челябинской области вырастет размер единовременного пособия при рождении ребенка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Депутаты Законодательного Собрания поддержали предложение губернатора Алексея Текслера об установлении размера единовременного областного пособия при рождении ребенка. Когда начнет действовать нововведение? Какие документы нужно собрать родителям? Куда обратиться? Зависит ли назначение выплаты от доходов семьи?

— Размер выплаты составит 6 тыс. руб., вне зависимости от очередности рождения малышей. Ранее эта сумма варьировалась от 2 до 6 тыс. руб. Самое важное, что эта выплата положена всем родителям, у которых родились дети, вне зависимости от доходов семьи. Если мы говорим о повышенном до шести тысяч рублей размере, имеются ввиду малыши, которые родятся после 30 ноября текущего года. Потому что данный закон вступает в силу с 1 декабря 2021 г. В едином размере с этой даты, вне зависимости от рождения, выплата будет положена на всех новорожденных.

Алексей Текслер: "Мы увеличиваем областное единовременное пособие при рождении ребенка для большинства получателей в несколько раз". Фото: gubernator74.ru

На текущий момент действует ранжированный размер пособия. Но, тем не менее, здесь точно также семье выплатят положенное, вне зависимости от дохода.

Что касается документов: с 1 декабря тоже изменятся подходы. Если сейчас для того, чтобы получить пособие, нужно в соцзащиту подать заявление — либо личное, либо через МФЦ, либо через госуслуги — и при этом, подтвердить факт рождения соответствующим документом — регистрацией по месту жительства (пропиской), то с 1 декабря необходимо будет только заявление от родителя и какие-то уточняющие документы, если возникнут вопросы об обмене информации в рамках межведомственного взаимодействия.

Мы максимально стараемся путь для родителей, постепенно, поэтапно «идем» по каждому пособию. Все это процесс не одномоментный, но постепенно мы выйдем на то, чтобы минимизировать посещение органов со стороны наших заявителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы комплексно подходим к обеспечению семей мерами социальной поддержки. Кроме введения новых пособий и льгот, оперативно меняем действующее областное законодательство, чтобы как можно больше южноуральских семей могли ими воспользоваться. Так, мы увеличиваем областное единовременное пособие при рождении ребенка для большинства его получателей в несколько раз, до единого размера в шесть тысяч рублей, независимо от очередности рождения.

Кстати, областное единовременное пособие — одна из мер социальной поддержки семей, предусмотренных нацпроектом «Демография». В рамках национального проекта помимо областного единовременного пособия южноуральские семьи имеют право на ежемесячную денежную выплату при рождении первенца, ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, на областной материнский капитал.

В 2021 году на реализацию мер социальной поддержки семей с детьми в рамках национального проекта «Демография» выделено 5,4 млрд рублей, в том числе 4,8 млрд рублей из федерального бюджета и 599 млн рублей из областного.

СБОРЫ В ШКОЛУ

— Тема президентской выплаты на школьников в 10 тысяч рублей: известно, что к вам поступали обращения по ее начислению.

— Эта выплата идет не через министерство социальных отношений, а через Пенсионный Фонд. Реализован принцип упрощенного получения выплаты. Практически все родители уже ее получили — как сообщают коллеги из ПФР. Использованы были массивы данных, которые применялись по прошлому году, когда по указу главы государства уже были единовременные выплаты детям других возрастов. Если кто-то не получил выплаты, нужно обратиться в Пенсионный Фонд. Мы не являемся держателями этой меры соцподдержки.

Собрать детей в школу поможет и региональная выплата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У нас есть наша региональная выплата в 1,5 тыс. рублей. В этом году по решению губернатора Алексея Текслера из регионального бюджета было выделено около 60 млн руб., чтобы ребят из малоимущих многодетных семей и ребят из семей, где воспитываются дети с инвалидностью, могли бы получить эту выплату на подготовку к новому учебному году. Речь идет о 39 тыс. получателей — детей школьного возраста.

Со 2 августа мы принимаем заявления, чтобы выплатить данные средства. Многодетные семьи, которые получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, должны подать только заявление, и больше никаких документов. Обратиться можно в органы соцзащиты по месту жительства.

Семьи, которые не являются получателями компенсации за ЖКУ, должны подать заявление в органы соцзащиты и справку с места учебы. Но мы, тем не менее, там, где есть возможность, запрашиваем часть документов в рамках межведа.

К текущему моменту мы уже начали выплаты — на пять тысяч детей мы эти выплаты направили. Этот процесс очень активно идет, мы ежедневно направляем по заявкам средства. Думаю, что кто-то уже воспользовался этой мерой для подготовки детей в школу.

— Заявления принимаются со 2 августа, до какой даты можно его подать?

— До 25 октября. Мы специально не ограничиваем этот процесс днем начала учебного года: разные обстоятельства в семьях бывают. Все заявления, поданные до 25 октября, будут рассмотрены; если есть право на получение — удовлетворены.

— В течение какого времени после подачи заявления люди получают деньги на счета?

— Все зависит от технических моментов, потому что объемы большие, и министерство выплачивает не только это пособие. У нас только детских 18 видов пособий. Но, тем не менее, мы стараемся максимально быстро начислить. В среднем, у нас есть 30 дней для того, чтобы рассмотреть заявление и отправить деньги на счет получателя.

«ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ»: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

— Один из самых популярных в регионе видов детского пособия — на детей от трех от семи лет. Сколько семей в Челябинской области являются его получателями?

— Этот год принес очень много изменений в назначение пособия. Если в целом по цифрам: в Челябинской области более 90 тыс. получателей пособия. На текущий момент порядка 5 млрд руб. уже профинансировано. Изменения, конечно, вызывают массу вопросов, мы видим это по числу обращений, которые поступают в министерство.

С 1 апреля нынешнего года право на ежемесячную выплату на ребенка возрастом от 3 до 7 лет имеют семьи со среднедушевым доходом не более 11 430 рублей на человека с учетом дополнительных условий.

От трех до семи: кому положено пособие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вопросы связаны с этими дополнительными условиями, важными для оценки нуждаемости в данном пособии. Введен имущественный критерий, когда берется во внимание оценка имущества семьи — это и автотранспорт, и недвижимость. Конечно, процесс оценки сложный, иногда нам задают вопрос, почему так долго рассматриваются бумаги. Потому, что все проверочные мероприятия проводятся в рамках межведомственного взаимодействия: мы ждем информацию от коллег.

Второе изменение — это «Правило нулевого дохода». Законодатель предусмотрел, что получателем пособия должны быть трудоустроенные граждане. «Правило нулевого дохода» позволяет стать его получателем, и когда были объективные обстоятельства отсутствия работы в учитываемом для назначения пособия период.

Существует две ситуации, при которых применяется критерий нуждаемости:

Ситуация № 1 —с учетом трудовых доходов в расчетный период;

Ситуация № 2 — при отсутствии таких доходов по уважительным причинам.

В обоих случаях право на ежемесячную выплату определяется в расчетный период, а именно за 12 календарных месяцев, с отсрочкой в 4 месяца до месяца подачи заявления (например, при обращении в августе 2021 года — расчетный период с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.)

При наличии трудового доходя хотя бы в одном из двенадцати месяцев за расчетный период, право уже есть.

Если доходов от трудовой деятельности нет, вступают правила, при которых применяются уважительные причины отсутствия доходов. Например, статус безработного или ищущего работу, но не более полугода; уход одним из родителей за ребенком до трех лет; очная учеба; уход за ребенком-инвалидом до 18 лет. Или — уход за инвалидом с детства I группы; уход за лицами старше 80 лет или другими нетрудоспособными лицами.

Учитывается длительное, более трех месяцев, лечение, когда не было возможности работать. Есть критерии прохождения военной службы; лишения свободы. Учтено законодателями такое обстоятельство, как: заявитель являлся или является единственным родителем (законным представителем) со статусом одинокая мать, либо вдова/вдовец, или опекун, не состоящий в браке. Или — один из родителей многодетной семьи.

Периоды отсутствия у трудоспособных членов семьи доходов оцениваются в совокупности. Если уважительные причины составляют менее 10 месяцев — выносится отказ в назначении ежемесячной выплаты.

Мы индивидуально рассматриваем каждую ситуацию, стараясь для каждой семьи найти те варианты, когда бы семье не отказать по формальным признакам, но рассмотреть ситуацию досконально, так, чтобы найти возможность назначить это пособие. Тем более, с учетом того, что сейчас есть различные варианты по размеру назначаемого пособия. Если мы вспомним 2020 г., это был один размер — 50% от прожиточного минимума для всех. В текущем году есть варианты: 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

— Перейдем от маленьких к уважаемым пожилым южноуральцам, которые тоже нуждаются в нашем внимании и заботе. По решению президента страны пожилым гражданам назначено единовременное пособие в 10 тыс. руб. Знаю, что в ваше ведомство поступают вопросы от потенциальных получателей.

— Да, и я вынуждена опять сделать отсыл к Пенсионному Фонду. Выплата федеральная, мы говорим о пенсионерах, а по ним самая полная база данных — у Пенсионного Фонда РФ. Знаю, что коллеги активно в рамках существующего указа проводят всю необходимую работу.

Расскажу о региональной мере поддержки. По решению губернатора в этом году каждому пенсионеру ко Дню пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, в Челябинской области выплачивается по 700 рублей, вне зависимости от того, работающий пенсионер или нет.

Это граждане, вышедшие на заслуженный отдых по возрасту. Начисление происходит в беззаявительном порядке: есть выплатной период сентябрь-октябрь, и большинство уже эту выплату получили. Базу данных мы сверяем с Пенсионным Фондом, чтобы каждый смог получить эту выплату и не заботился о том, что ему нужно куда-то сходить и что-то подтвердить.

Сейчас идет второй этап выплат. У нас есть граждане, которые могут получать два вида пенсии — например, военную и по старости. Чтобы не было путаницы, мы все проверки проводим.

Вообще, по итогам работы по этой выплате мы планируем, что порядка 870 тыс. южноуральцев получат эту сумму. Надеемся, все пройдет без сучка и задоринки.

Ко Дню пожилого человека пенсионерам в Челябинской области положена выплата. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конечно, у получателей любого вида пособий могут быть вопросы. Например, сосед (семья знакомых) получила, а я жду. Отвечаем на все вопросы, поясняем. Но у получателей выплаты среди пожилых южноуральцев очень редко возникают вопросы. Механизм отлажен, мы не первый год это делаем.

ОТДОХНУТЬ И УЕРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ

— Завершается оздоровительная летняя кампания, в организации и проведении которой министерство принимает традиционно очень деятельное участие. Что можно сказать о нынешнем сезоне?

— По оздоровлению у нас традиционно два направления — отдых и оздоровление несовершеннолетних ребят — в загородных лагерях и санаториях. Важно не просто провести время за городом, но укрепить здоровье. В этом году более 8,5 тыс. путевок было предоставлено именно по нашей линии. Потому что если в целом говорить об охвате разными формами отдыха и оздоровления, его организует и система образования. И там цифра значительно выше.

Летний отдых с пользой - это еще и оздоровление. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЦИФРА

По данным первого заместителя губернатора Ирины Гехт, около 200 тысяч детей отдохнуло этим летом в Челябинской области загородных, палаточных и трудовых лагерях. Заполняемость лагерей в этом году не может превышать 75%, этот показатель близок к доковидному уровню, когда лагерях региона отдыхали порядка 240 тысяч детей.

8,5 тыс. детей, отдохнувших в этом году по линии министерства социальных отношений, побывали в санаториях и здравницах (5,5 тыс. человек). И это не только летом — мы стараемся круглогодично оздоравливать ребятишек. 250 млн руб. из областного бюджета направлено на эту задачу. И в этом году у нас была повышена цена путевки, чтобы более качественной была услуга. И, самое важное, чтобы наши оздоровительные организации могли реализовать весь комплекс мер по обеспечению максимальной защиты отдыхающих.

Есть у нас еще одно важное направление — оздоровление наших пожилых граждан. Число из по линии нашего министерства не такое большое как по линии минздрава. Есть центр «Тополек» — там отдыхают и ветераны труда. Выкупаем мы путевки и в санаториях — порядка 200 человек старшего поколения проходят оздоровительные процедуры. Мы видим положительные отклики. Большие акценты сделаны на обеспечении безопасности наших уважаемых земляков пожилого возраста.

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