Валерия Шабалина из Челябинска выиграла третье «золото» на Паралимпиаде в Токио

Валерия Шабалина вместе с тренером Еленой Новиковой на Паралимпиаде в Токио.

Валерия Шабалина сегодня утром с лучшим результатом выиграла полуфинальный заплыв. Основные соперницы — представительницы Великобритании и Австралии. И сегодня она плыла по четвертой — самой топовой дорожке. Первые 50 метров у Леры первое место, вторые — снова лучшая. После 150 метров — и снова лидерство. И на финише — первое место с результатом 2.20.99. На втором и третьем местах британки Фирт и Фиддес.

Ранее Валерия уже завоевывала две золотых медали — на 100-метровой дистанции баттерфляем и на 200 метров вольным стилем.

Напомним, что в активе южноуральских паралимпийцев есть еще одно «золото»: челябинский пловец Дмитрий Черняев стал чемпионом Паралимпиады в Токио. Спортсмен выиграл заплыв на 100 метров брасом с новым мировым рекордом

26-летняя Валерия Шабалина — одна из самых титулованных спортсменок не только сборной России, но и всей мировой элиты. Она многократная чемпионка мира и Европы, в том числе и с мировыми рекордами, 39-кратная чемпионка России

Сразу после рождения у Леры было диагностировано несколько неприятных диагнозов, после которых, в последствии, она получила третью группу инвалидности. Сейчас учится в колледже УралГУФК.

— Вместо обычных детских радостей, игр и увлечений, были слезы, боль, таблетки и больницы, — рассказывает про детство Валерии мама Наталья Геннадьевна. — С пяти лет по реабилитационным программам начала заниматься художественной гимнастикой, потом фигурным катанием, а в сеть лет — плаванием. Через 10 лет Лера уже вошла в состав паралимпийской сборной России

Мама Валерии рассказала, что с 12 лет дочка соревновалась и со здоровыми спортсменами, не редко выигрывая у них. Сейчас Леру тренирует Заслуженный тренер России Татьяна Новикова. Валерия Шабалина продолжает тренироваться и соревноваться со здоровыми спортсменами. Она Мастер спорта России (по классификации здоровых спортсменов).

ДОСЬЕ «КП»

Шабалина Валерия Андреевна, 26 лет, Заслуженный Мастер спорта России по спорту ЛИН — лица с интеллектуальными нарушениями (плавание). Родилась 9 июня 1995 года в городе Челябинске.

— 2013 — 2021 годы многократная (39 золотых медалей) чемпионка России

— 2014 год. Чемпионат Европы в Голландии — 3 «золота» 3 мировых рекорда

— 2015 год. На чемпионате мира в Глазго становится 2-кратной чемпионкой мира и дважды серебряным призером, установив при этом 3 мировых рекорда

— В 2015 году становится победителем в ТОП-50 «Самые знаменитые люди Челябинской области» в номинации «Прорыв года», получает звание Заслуженный Мастер спорта России

— 2016 год. Чемпионат Европы — 3 «золота», 1 «бронз» и 2 мировых рекорда, На Альтернативных Паралимпийских играх в Москве, завоевывает 4 «золота»

— 2018 год. На чемпионате Европы в Париже выигрывает 13 золотых медалей и устанавливает 7 мировых рекордов

— 2019 год. Мировая серия Сингапур: 2 «золота» и 2 «серебра»

— 2019 год. Чемпионат мира в Лондоне: 3 «золота», 2 «серебра», 1 «бронзу» и один мировой рекорд. Всемирные игры INAS в Австралии: 11 золотых, 3 серебряных и бронзовая медаль, плюс еще один мировой рекорд и титул: «Лучший спортсмен 2019 года в мире».

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