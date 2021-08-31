«Первое "золото" — для меня самое ценное»: мама трехкратной чемпионки Паралимпиады Валерии Шабалиной из Челябинска о победах дочки в Токио

Валерия Шабалина - трехкратная чемпионка Паралимпиады. Фото ПКР.

Для Валерии Шабалиной это уже третья золотая медаль! Прежде она стала лучше 100-метровой дистанции баттерфляем и на 200 метров вольным стилем.

— Если честно, то самая первая золотая медаль Леры для меня, наверное, была самая ценная. Может, потому, что дочка первый раз выступала на Паралимпиаде, и это ее первая высшая награда на Играх. Она пять лет шла к этому «золоту», и это свершилось, — делится впечатлениями Наталья Геннадьевна.

Мама Валерии Шабалиной рассказала, что накануне, в воскресенье дочка решила не стартовать на дистанции 100 метров брассом из-за плохого самочувствия. Точнее, тренеры приняли такое решение.

— Мы разговаривали с Лерой. Она переживала после дисквалификации в эстафете. Плюс ко всему у нее сильно болела голова — раз в месяц такие дни у Лерочки всегда случаются. В общем, пропустили 100-метровку. Тем более, там сложно было «цепляться» за медали. Соперницы именно в этой дисциплине очень хорошо подготовлены. Лучше силы поберечь — и моральные и физические, — рассказала КП-Челябинск Наталья Ганнадьевна. — Зато сегодня в комплексном плавании шансов она не оставила никому. Молодчинка! Показала лучшее время в полуфинале. Пришла в комнату, поспала, и снова на старт.

— После дисквалификации в эстафете разговаривали с дочкой? Как она переживала?

— Я ей сразу сказала: это спорт, ошибки бывают. И не нужно лишний раз переживать. Все были в одинаковых условиях, но наша команда ошиблась. Бывает. Нужно просто сделать правильные выводы и не повторять ошибок… Там у девушки, которая должна была плыть на четвертом этапе накануне поднялось давление (под 200), кровь носом шла. Но она все-таки вышла на старт на третьем этапе.

— Вы уже привыкаете к золотым медалям дочки?

— Сложно к этому привыкнуть. С каждым разом все страшнее и страшнее (улыбается). Ведь ты понимаешь, что уже был на вершине, и теперь от тебя ждут очередных побед. Это такой приличный груз ответственности.

Отметим, что Валерия Шабалина снова поборется за медали на Паралимпиаде в Токио: уже 2 сентября она выйдет на старт 100-метровой дистанции на спине.

В активе челябинских спортсменов уже четыре золотых награды на Паралимпийских играх: три у Валерии Шабалиной и одна у Дмитрия Черняева (оба — плавание).

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