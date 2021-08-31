Екатерина Гагаринова: Льготное финансирование предприятий Челябинской области — залог максимального успеха на рынке

По программам Фонда инвестиции в регион с учетом федеральных денежных средств и средств, вложенных инвесторами в реализацию проектов, превысили 10,2 млрд рублей.

В эфире Радио «Комсомольская правда» — Челябинск (95,3 FM) заместитель директора Фонда развития промышленности Челябинской области, руководитель департамента промышленности Екатерина Гагаринова подробно рассказала о программах и ставках льготного кредитования предприятий.

Фонд развития промышленности Челябинской области был создан в 2016 году. Создание первого в России регионального ФРП инициировал Павел Анатольевич Рыжий (в то время замминистра экономического развития, а сейчас министр промышленности Челябинской области). На сегодняшний день по программам Фонда инвестиции в регион с учетом федеральных денежных средств и средств, вложенных инвесторами в реализацию проектов, превысили 10,2 млрд рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

— Льготное финансирование — это одно из ключевых, главных направлений работы фонда. Пять лет назад региональный Фонд развития промышленности как раз и был создан, чтобы помогать предприятиям с помощью льготных займов реализовывать инвестиционные проекты, направленные, в первую очередь, на модернизацию собственных мощностей, — отметила в эфире Екатерина Гагаринова.

Заместитель директора Фонда, руководитель департамента промышленности подчеркнула, что они рассматривают практически любые инвестпроекты, связанные с развитием производства. Так, к примеру, совсем недавно, были профинансированы два проекта. Один — в легкой промышленности, касающийся производства детской одежды, второй — по выпуску высокотехнологичных изделий. Отдельной структурой идут предприятия пищевой промышленности. Здесь несколько другой подход к субсидированию.

Отвечая на вопрос о привлекательности льготного кредитования Екатерина Гагаринова отметила, что бизнес видит ощутимую выгоду от такой финансовой поддержки.

— Ни один банк не предложит предприятию таких ставок, которые есть в нашем Фонде. Максимальная ставка составляет 5%, минимальная — 1 %. Безусловно, у каждого банка своя кредитная политика, свой подход, но в среднем банковская ставка сегодня в среднем 10-12%. У нас же вполне реально получить льготное заемное финансирование под 1% сроком на пять лет (рассматриваются и меньшие сроки погашения займов). При этом первые три года предприятие выплачивает только проценты по займу. Это делается для того, чтобы максимально развить то или иное производство, создать для этого комфортные, благоприятные условия. Когда предприятие начинает стабильно производить продукцию, налаживает связи с поставщиками, рынок сбыта, тогда уже гасится основная часть кредита.

— Вы работаете с теми, кто начинает деятельность или с теми, у кого уже есть те или иные производственные мощности?

— В гораздо большей степени мы сотрудничаем с уже теми, у кого уже есть производственные площадки, опыт работы и все основания для расширения бизнеса, выпуска нового продукта. Минимальная сумма займа — 2 млн рублей, максимальная — по программам федерального фонда — 2 млрд рублей. Как говорят, «с нуля» начинать работать в таких проектах очень сложно. Поэтому мы пока не рассматриваем варианты финансирования проектов из разряда «стартап». При этом мы выдавали займы и предприятиям со 100-летней историей, и тем, кто работает, к примеру, полтора или три года.

НОВЫЕ ИДЕИ И ИННОВАЦИИ

Екатерина Гагаринова рассказала и о том, в чем отличие банковского кредитования от льготного финансирования Фонда развития промышленности.

Льготное финансирование – это одно из ключевых, главных направлений работы фонда.

— Если банк смотрит и проверяет кредитную историю предприятия, его текущее финансовое положение, ряд других показателей, то для нас намного важнее тот проект, с которым приходит бизнес, что планируется создать, произвести, насколько проработана программа развития, что можно доработать. А еще — какое оборудование необходимо для этих целей, насколько востребован этот продукт, кому его будут продавать? Такое комплексное понимание необходимо и это одно из главных требований фонда. Образно говоря, бизнес должен четко понимать, куда он идет и зачем.

Екатерина Гагаринова отметила, что на сегодняшний день уже реализовано порядка 40 различных проектов в этом направлении с привлечением в экономику Челябинской области более 10 млрд рублей. Средства на эти цели идут, как из регионального, так и федерального бюджетов.

— Сегодня у нас в работе порядка 10 новых крупных проектов, и их реализацию озвучат уже в ближайшее время. У нас есть много программ, по которым бизнес может работать и развиваться. Мы всегда на связи, и всегда проконсультируем, найдем правильную программу и пути ее реализации. — При рассмотрении заявки на льготное кредитование эксперты Фонда знакомятся с производственными площадками, оценивают финансовое состояние предприятия, правовую базу, те или иные научные новации. Мы также смотрим и за тем, как эти проекты реализуются, ведь для нас главное, чтобы производственники выходили на рынок с новым, востребованным, конкурентоспособным продуктом, чтобы предприятие в итоге оказалось максимально успешным, — рассказала Екатерина Гагаринова.

Для справки: Официальный сайт Фонда развития промышленности Челябинской области; Единый номер телефона Консультационного центра: +7 (351) 214-21-41. За каждой заявкой закреплен клиентский менеджер, который информирует о ходе рассмотрения проекта и дает подробную обратную связь на всех этапах прохождения заявки

ИНТЕРЕСНЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В эфире Радио «Комсомольская правда» — Челябинск (95,3 FM) Екатерина Гагаринова подчеркнула, что при рассмотрении проектов модернизации производств, приобретения нового оборудования заемщик должен обосновать необходимость покупки именно этого оборудования (оно может быть импортным или отечественным). При этом предприятие должно быть зарегистрировано в Челябинской области и выплачивать на ее территории региональные налоги.

— Отношение к каждому, кто к нам обращается, к тем, кто уже получил займы у нас очень ответственное. По сути, мы становимся партнерами, если не сказать друзьями. Фонд ведет, сопровождает бизнес-проекты, и мы видим, какие интересные производства появляются. Это касается радиоэлектроники, машиностроения, металлургии, горнодобывающего производства, легкой промышленности. Нередко появляется сплав науки и производства, что также не менее важно и позволяет еще более эффективно развивать производства, выходить на рынке с уникальной продукцией, которая даже превосходит и мировые аналоги, — рассказала Екатерина Гагаринова.

Эксперты фонда помогают, поддерживают проекты развития бизнеса, делая производственные процессы максимально эффективными и удобными для клиентов. Отметим, что льготное кредитование — это лишь один из проектов Фонда развития промышленности. Так, к примеру, предприятия могут стать участниками национального проекта «Производительность труда» и региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда».

Льготное кредитование для бизнеса - возможность стать максимально успешным.

ДЛЯ СПРАВКИ

Фонд развития промышленности — создан по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации — предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда.

Реализуемые Фондом меры господдержки — эффективный инструмент обеспечения стабильной работы производств. Челябинский ФРП предлагает одну из самых широких в стране сеток программ по предоставлению льготных займов по уникальной ставке от 1% годовых на срок до 5 лет. Фонд также реализует в области мероприятия национального проекта «Производительность труда».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru