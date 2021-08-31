1 Cентября в Челябинске 2021: прямая онлайн-трансляция

В этом году в первый класс идут 17 000 учеников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября 2021 в Челябинске торжественные линейки пройдут в привычном режиме. Родители и ученики будут стоять на школьном дворе, а затем все вместе зайдут в классы. Единственное, о чем попросили взрослых: соблюдать масочный режим. С утра в городе будет дежурить полиция.

— На всех школьных линейках охрану общественного порядка будут обеспечивать сотрудники полиции. Вблизи образовательных учреждений за безопасностью дорожного движения будут следить сотрудники ГИБДД, — прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Челябинску Любовь Гайнуллина.

В этом году в первые классы Челябинска идут 17 тысяч учеников. И некоторые из них с трудом попали в школу. В июле в образовательном центре Ньютона разгорелся скандал из-за нехватки мест. После вмешательства губернатора застройщик купил детям школьный автобус, чтобы развозить их на уроки в другие районы.

Как город встречает 1 Сентября, смотрите в нашей онлайн-трансляции. Вам есть чем поделиться по поводу Дня знаний в Челябинске? Делитесь фото и историями по почте kpchel@phkp.ru или в мессенджерах Viber/WhatsApp: +7 904 934-65-77.