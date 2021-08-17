Яхта, август, Увильды: в Челябинской области состоялась регата

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Харитонович, у меня правый галс!

— Да вижу, пропускаю. Главное, чтобы ветер не стих!

На озере Увильды сегодня неспокойно — проходит Первый кубок губернатора по парусному спорту. На воду вышли большие яхты, средние суда и лодки с юными яхтсменами из Челябинска, Снежинска и Озерска. Ветер игриво раздувает паруса. Без него ход невозможен. На Увильдах запрещено использовать моторы, поэтому победа в регате зависит исключительно от навыка капитана и слаженной работы экипажа. Рассчитать траекторию, поймать нужный ветер оказывается делом не легким.

На воду вышли 50 парусных яхт. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Капитан «Надежды» — Александр Харитонович Иванюк. С яхтами познакомился 63 года назад, когда ему самому было всего три года.

— Старший брат был спасателем на Касаргах, а там находился яхт-клуб, поэтому все лето я проводил там. Когда стал постарше, начали допускать до яхт, управлял разными. А в 46 лет смог приобрести свою — сначала была «Ассоль», теперь «Надежда».

Капитан Александр Иванюк с главной помощницей в жизни и на яхте. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Главнее капитана на этом борту только супруга — Елена Юрьевна Мягкова, она помогает мужу во всем и вдохновляет на победы.

— Конечно, сначала были мысли купить спортивную яхту, потому что на каждой регате был азарт, но потом решили, что она нужна для души. У нас домашняя яхта, не «навороченная», а так, чтобы можно было отдохнуть с семьей, съездить на острова, покупаться, — говорит помощница капитана.

Но долго разглагольствовать нет времени. Особенно на регате. Здесь и крейсерские яхты с большой скоростью, и «дети» лезут. Правда, юные спортсмены показали невероятную выдержку. Они легко маневрировали между большими лодками и в первый день соревнований провели на воде около пяти часов.

Наша гонка длилась четыре часа. За это время ветер раздувал паруса, разгоняя лодку, и стихал до полного штиля. В это время наш капитан перебрасывал парус из стороны в сторону, пытаясь поймать ветер. И только с виду картинка с парусными лодками на водной глади кажется красивой, на борту все дается через пот и кровь. Нужно постоянно затягивать канаты, так что к концу гонки на руках остаются мозоли.

— Введено такое понятие, как гандикап. Каждой лодке присваивается гоночный балл, затем все подсчитывается в зависимости от размеров судна, дивизиона. Яхта может прийти не первой, но занять призовое место по сумме баллов, — объясняет председатель яхт-клуба «Мираж» Илья Широков.

«Комсомольская правда» информационный партнер Первого кубка губернатора по парусному спорту. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мимо быстро проносится яхта под управлением «морского волка» — так между собой яхтсмены зовут одного из основателей яхт-клуба «Мираж» Владимира Олейчика. Ему 80 лет, в детстве потерял ногу и сейчас ходит на железном протезе, один глаз плохо видит, но энергии хоть отбавляй — настоящий моряк.

Кстати, на Увильдах создается полное ощущение моря, уральского моря.

— Мы сейчас в заливе соревнуемся, а обычно регата проходит с выходом через пролив в море, там до Красного камня, потом на острова, — басом говорит Александр Харитонович.

Корсар стал победителем гонки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сейчас яхт-клуб «Мираж» старается возродить интерес к парусному спорту. Яхт-клубы на Южном Урале существуют очень давно, особенно сильные школы в Снежинске, Озерске, Миассе. Начинает подтягиваться Челябинск. Недавно появилась школа в Магнитогорске.

— У нас край озер. Недавно мы вернулись с соревнований в Италии, они проходили на озере Гарда, и надо сказать, что тот же Тургояк ничем ему не уступает. А парусный спорт — это шахматы на воде, здесь дети тренируют все — и выносливость, и логику, и законы физики, — отмечает главный тренер сборной Челябинской области Дмитрий Лутович.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первый кубок губернатора хорош тем, что в нем могут принять участие как спортсмены, так и любители, которые готовы поддерживать развитие яхтинга на Южном Урале.

Юные спортсмены-победители получили ценные призы — дорогие паруса для будущих побед, мастер-классы по управлению большой крейсерской яхтой и подарки от партнеров регаты.

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