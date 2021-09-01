Партия «Новые люди» призвала отменить необоснованные штрафы для челябинских перевозчиков

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Президент Ассоциации «Грузавтотранс» и глава комитета партии «Новые люди» по транспорту Владимир Матягин проводит автопробег по России, чтобы выявить основные проблемы на дорогах и проверить работу контролирующих органов.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Пункты весогабаритного контроля расположены на трассах, чтобы автоматически взвешивать автомобили и выписывать штрафы за перегруз. Однако недавно установленный пункт на въезде в поселок Полетаево не может объективно фиксировать нарушения, уверен Владимир Матягин.

- Во-первых, пункт установлен на повороте, а по инструкции производителя, должно быть как минимум 300 метров идеально ровной дороги, повороты недопустимы. Мы также видим уклоны на дороге и колейность, что тоже не допускается. Толщина асфальта в месте установки датчиков должна соответствовать регламенту, а эта дорога уже пять лет не ремонтировалась. Все эти факторы влияют на корректность взвешивания, – подчеркнул эксперт.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Кроме того, по данным партии, на оборудовании нет пломб, а значит, при желании каждый может в любой момент перенастроить датчики. Погодные условия на территории тоже не соответствуют стандартам: из-за того, что местность ветреная, тенты грузовиков раздуваются, и датчики фиксируют превышение габаритов.

Партия «Новые люди» собрала челябинских перевозчиков на круглый стол, посвященный проблемам в транспортной отрасли. Предприниматели жалуются на отмену налоговых льгот, рост цен на топливо, но самая «больная» тема для них – неоправданно высокие и часто несправедливые штрафы из-за неисправных пунктов весогабаритного контроля.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

- Мы только что проверили один из таких пунктов и выявили многочисленные нарушения. Партия «Новые люди» призывает навести в этой сфере порядок, потому что грузоперевозки – это кровеносная система нашей экономики, и дополнительные штрафы отражаются на ценах для потребителей. В год из-за неправильно установленных пунктов весогабаритного контроля перевозчиков штрафуют примерно на 100 миллиардов рублей, – уточнил сторонник партии «Новые люди» Денис Лезин.

Новые люди подготовили список инициатив, которые помогут изменить ситуацию в отрасли. Партия предлагает отменить транспортный налог, ввести меры господдержки для обновления автопарка перевозчиков, скорректировать максимальную нагрузку для автомобилей и создать прозрачную и объективную систему весогабаритного контроля. Эти инициативы войдут в обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Росавтодор, а затем на их основе будут предложены соответствующие законопроекты.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Ранее Владимир Матягин побывал и в других регионах страны. До конца сентября он планирует проверить дорожную инфраструктуру еще в 15 городах. В Екатеринбурге общественный деятель посетил федеральную стройку, на которую свободно заезжают машины с двукратным перегрузом, что является грубым нарушением транспортного законодательства.